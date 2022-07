OHL s'impose contre une équipe de Westerlo qui aurait mérité mieux

Les Campinois ont disputé une excellente partie, mais ce sont bien les Louvanistes qui glanent les trois points.

Westerlo aurait mérité mieux dans cette rencontre. Dominateurs durant une majeure partie de ce match, les Campinois ont été défaits sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain, 2-0.

C'est d'ailleurs Westerlo qui prend la maitrise du ballon durant les dix premières minutes de la partie, sans pour autant inquiéter Cojocaru. La première réelle occasion de la partie est cependant à mettre à l'actif d'OHL, quelques instants plus tard. Depuis l'extérieur du rectangle, Mathieu Maertens arme une frappe trop centrée pour inquiéter Bolat.

Dans la minute qui suit, Moussa Al-Tamari, depuis le point de penalty, reçoit un excellent ballon venu de la droite. Sa frappe, repoussée par le portier turc, revient dans les pieds de Thorsteinsson qui ouvre la marque en faveur des locaux.

Les Campinois reprennent assez vite le contrôle du jeu, et cette domination a bien failli payer à la vingtième minute de jeu. Alerté sur la gauche, Daci envoie une lourde frappe qui vient frapper l'équerre du portier louvaniste. Cette période, toujours dominée par Westerlo, ne connaîtra plus d'occasion franche, si ce n'est une situation litigieuse dans la surface de Bolat. Brent Staessens accorde premièrement un penalty aux Louvanistes, avant de se rétracter après une conversation avec le VAR.

La seconde période reprend à cent à l'heure. Les deux équipes se rendent coup pour coup et se montrent dangereuses dans la surface adverse. Plusieurs opportunités sérieuses sont à noter de part et d'autre, mais les gardiens ne sont pas réellement alertés. Les Campinois, comme en première période, mènent aux points.

La rencontre va définitivement tourner à quinze minutes du terme. Magnifiquement lancé en profondeur, Nsingi est taclé par Perdichizzi dans la surface. La sanction est sans appel : penalty, et carte rouge pour le défenseur campinois. Raphael Holzhauser, tout en sérénité, prend Bolat à contre-pied et double la mise.

Le score de cette rencontre n'évoluera plus, et au terme d'une rencontre très agréable à suivre, OHL s'impose face à Westerlo et prend provisoirement la tête du classement.