Un premier assist en D1A pour Van Dessel : "Un point, on signe"

Le jeune trudonnaire Stan Van Dessel a été décisif pour la première fois avec les Canaris, et ce en quelques minutes à peine.

C'est ce qu'on appelle une entrée réussie. En 8 minutes seulement, Stan Van Dessel (20 ans) a fait la différence, offrant une passe décisive à Daichi Hayashi à la 82e minute dès son premier ballon touché, un corner parfaitement donné. "C'est clair que donner un assist sur ma première touche de balle, c'est top", sourit-il. De quoi relancer au mieux Van Dessel, qui compte 17 apparitions avec les Canaris mais s'était rompu les ligaments en début de saison dernière.

"Je n'ai pas encore regardé mon téléphone mais je pense bien que j'ai reçu de nombreux messages", continue Stan Van Dessel. "On aurait signé pour un point à Gand. C'est mérité sur base de la seconde période. On s'est concentré sur les phases arrêtées et ça a porté ses fruits".