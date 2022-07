Marc Brys après l'ouverture du score d'OHL : "C'est très bizarre"

Le résultat ne reflète pas entièrement la rencontre, mais OHL n'a pas eu la tâche facile contre Westerlo. Surtout en première mi-temps où les Campinois ont eu plusieurs occasions de marquer un but.

"Après le match de Westerlo contre le Cercle, nous avions déjà vu qu'ils jouent de manière assez atypique, ce qui fait qu'il est difficile de répondre à cela. Nous avons essayé d'en profiter et nous y sommes parvenus en partie, mais parfois c'est bien sûr donnant-donnant", a déclaré Marc Brys après le match.

Westero a mieux commencé le match mais l'équipe locale a pris le dessus et a également réussi à marquer. L'organisation s'est effondrée comme un château de cartes et l'équipe locale a trébuché. "C'était très bizarre. Un but devrait donner de la confiance et du calme mais tout s'est écroulé. Nous sommes devenus plus nerveux au lieu d'être plus calmes", souligné l'entraîneur d'OHL.

© photonews

Heureusement pour les Louvanistes, la deuxième mi-temps a apporté des améliorations. "Nous avons dû nous réorganiser un peu et mettre en place notre bloc pour jouer à partir du changement d'équipe. Ce n'est pas une honte et ce n'était pas un mauvais choix de pouvoir prendre nos moments à partir de là. C'est une leçon de consolider davantage après un but et de laisser circuler le ballon. Maintenant nous allons à l'Antwerp et nous recevons le Club de Bruges, donc c'est mieux d'avoir déjà commencé avec un 6/6", a précisé Brys.

L'entraîneur de Westerlo, Jonas De Roeck, a ouvert la conférence de presse en déclarant que ses joueurs avaient reçu la mission de montrer l'identité de Westerlo. Malgré la défaite, son collègue Marc Brys pense que son adversaire a bien fait. "Ils ont montré qu'ils étaient une bonne équipe depuis deux matchs maintenant", a conclu le T1 louvaniste.