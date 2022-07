Jonas De Roeck après la défaite de Westerlo à OHL : "C'est peut-être la différence entre la D1B et la D1A"

Pas de 6/6 pour le promu. Après un agréable match de football, Westerlo s'est incliné à OHL (2-0). Néanmoins, l'entraîneur Jonas De Roeck n'était pas mécontent après coup.

"La mission aujourd'hui était de montrer notre façon de jouer au football sur le terrain d'OHL, une équipe avec beaucoup de qualités. Et nous avons réussi à le faire, nous avons montré notre identité. Leur première grosse occasion a été au fond des filets et c'est peut-être la différence entre la D1B et la D1A, que les petites erreurs sont punies ici", a confié Jonas De Roeck.

En deuxième mi-temps, il était plus difficile pour Westerlo d'être dangereux, Louvain ayant décidé d'utiliser un bloc bas pour conserver son avantage. "Ils ont les qualités pour pouvoir s'en sortir en menant au score. Pourtant, je ne pense pas que nous nous en soyons trop mal sortis. Cependant, cela reste un point de travail de pouvoir tirer efficacement au but dans les 16 derniers mètres de l'adversaire", a précisé le coach de Westerlo.

Phase du penalty

Le match pouvait encore basculer, jusqu'à ce que Louvain obtienne un penalty après des mains et un carton rouge pour le défenseur de Westerlo, Perdichizzi. Une phase douteuse ? "Non, c'était clairement un penalty. Il touche le ballon de la main et c'est un penalty. Je pense juste que le carton rouge était un peu excessif. En tant qu'arbitre, vous devez sentir le jeu un peu mieux là-bas. Il avait déjà un jaune et un deuxième carton aurait été justifié. Perdichizzi devait de toute façon partir, et je pense que le jaune aurait été plus juste", a conclu Jonas De Roeck.