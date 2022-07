Sinan Bolat : "Nous avons été volés"

Il aurait peut-être pu faire plus sur le premier but mais Sinan Bolat n'a pas eu beaucoup de travail à effectuer contre OHL. Néanmoins, Westerlo a perdu 2-0 à Den Dreef.

"Nous avons été volés", a reconnu Bolat après le match. "Nous étions la seule équipe à se créer des occasions et à oser jouer au football, mais Louvain a profité de nos erreurs et a marqué deux fois sur deux occasions. Ils n'ont pas eu d'autres occasions", a lâché le portier turc.

Les visiteurs s'attendaient à ce qu'OHL joue le jeu. "Ils ont les joueurs pour cela et ils voulaient nous surprendre en contre mais nous avons bien résolu ce problème car à part le but ou le penalty, nous n'avons rien donné. Nous pouvons rentrer chez nous la tête haute", a déclaré le gardien de but de Westerlo.

Et maintenant à Gand, un déplacement spécial pour Sinan Bolat. "Non, rien de spécial. J'ai déjà joué pour plusieurs équipes en Belgique, alors pourquoi cela serait-il spécial ? Les supporters ? Je n'ai jamais eu de problème avec eux et je les remercie toujours pour leur soutien", a-t-il conclu.