L'AS Eupen tient méritoirement tête au leader Limbourgeois

Les Pandas auraient même pu prendre l'avantage à vingt minutes du terme, mais le but de Boris Lambert a été annulé pour une position de hors-jeu.

L'AS Eupen accueillait le Racing Genk ce mercredi soir. Pour rappel, cette rencontre avait été reportée en raison des importantes chutes de neige survenues en Province de Liège la semaine dernière. Au rayon des compositions, Stef Peeters retrouve sa place dans le onze de base. De manière assez surprenante, Christie-Davies et Charles-Cook débutent sur le banc pour les Pandas. Côté Limbourgeois, Samatta est titulaire en pointe. Touché à l'échauffement, Mc Kenzie est remplacé par Aziz Ouattara.

Comme à Sclessin il y a quelques jours, les joueurs d'Edward Still débutent la rencontre pied au plancher. Dès les premiers instants, N'Dri force Vandevoordt à repousser en corner et donne le ton (3e). Réplique de Genk dans les minutes qui suivent, avec un très joli solo d'Arteaga sur le côté gauche. Le Mexicain trouve El Khannouss, qui place juste à côté (7e). Malgré cette bonne entame, ce sont les Limbourgeois qui vont trouver les premiers le chemin des filets. Heynen lance magnifiquement Paintsil dans la profondeur, qui trompe facilement Moser. C'est dur pour Eupen, mais Genk est devant (0-1, 17e).

Les Eupenois ne vont cependant pas abandonner leurs efforts et parviennent rapidement à recoller. Aziz Ouattara charge évitablement Prevljak dans le rectangle. Après être resté muet, Bert Put consulte la vidéo, modifie sa décision et accorde un penalty aux locaux. Stef Peeters transforme. (1-1, 26e). N'Dri est très en vue dans cette première période et multiplie les opportunités (29e, 45e), en vain. Au repos, on pourrait presque dire que c'est Eupen qui aurait mérité l'avantage, sans oublier la superbe parade de Moser sur une reprise de la tête de Samatta (34e). Une mi-temps qui aura vu... 7 cartes jaunes adressées par Bert Put.

Les deux équipes ayant été sujettes à des errements défensifs durant le premier acte, le second est bien moins spectaculaire. Le possessions de balle sont plus longues, notamment celles du leader du championnat, et les transitions offensives peinent à arriver à bon port. Il faut attendre bien longtemps dans cette seconde période pour voir les choses se décanter. Stef Peeters envoie un superbe ballon en direction de Boris Lambert, qui reprend et pense donner l'avantage aux siens. Après vérification de Bert Put et du VAR, le but est annulé pour une position de hors-jeu (72e).

Le Racing Genk continue de se découvrir et tente de faire la différence, mais à l'image de ce cafouillage dangereux devant Moser (77e) et de ce coup-franc de Mike Trésor (83e), cela ne rentre pas. Eupen tient bon et tient son partage jusqu'aux derniers instants.

Un très bon point pris pour Eupen, qui aurait même peut-être pu en mériter trois, surtout compte tenu de sa première période. Les Pandas prennent désormais une unité d'avance sur Zulte-Waregem. Pas de panique pour le Racing Genk qui compte toujours sept points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise au sommet du classement.