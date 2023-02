Première titularisation depuis près de six mois pour Jérôme Déom : "Si on peut se faire respecter contre Genk, on peut le faire contre n'importe qui"

Le milieu de terrain de 23 ans ne fêtait que sa 5e titularisation cette saison.

Eupen a tout donné, aurait peut-être même pu empocher les trois points, mais doit se contenter d'une très bonne unité contre le leader Limbourgeois. "Je pense que c'est un bon point. En première mi-temps, on était au-dessus de Genk en les pressant très haut. Il y a ce but annulé pour hors-jeu, mais ils ont aussi eu des occasions. Je pense qu'on s'est bien débattus. Cela pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, mais un point est déjà très bien" commente Jérôme Déom.

Comme face au Standard, Eupen a débuté la rencontre pied au plancher, malgré l'ouverture du score de Paintsil contre le cours du jeu. "A domicile, on doit se faire respecter. On a su le faire contre Genk, donc je pense qu'on peut le faire contre tout le monde. On sait que ce sera très difficile avec trois descendants. Mais en jouant comme cela à chaque match, on a clairement les armes pour se sauver."

A titre personnel, il s'agissait de la première titularisation de Jérôme Déom depuis près de six mois. C'était le 14 août dernier, contre l'Antwerp. "J'étais bien sûr très content. J'ai tout donné pendant une heure en sachant que j'étais en manque de rythme. J'aurais peut-être pu tenir quelques minutes en plus, mais ça n'aurait pas été facile."