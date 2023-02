Edward Still : "Il y avait place pour l'emporter, mais chaque point est important"

Ce mercredi, les Pandas ont livré une très belle prestation qui leur a permis d'accrocher un point contre le leader Limbourgeois.

Si Eupen jouait comme ça chaque semaine, son maintien ne serait pas aussi incertain. Contre le Racing Genk, les joueurs d'Edward Still ont livré l'une de leurs prestations les plus complètes de la saison, et auraient même pu l'emporter si le but de Boris Lambert n'avait pas été annulé pour une position de hors-jeu initiale de Smail Prevljak.

"Un sentiment double m'anime ce soir. Dans un premier temps, nous aurions pu inscrire deux ou trois buts en première période via nos transitions offensives qui ont posé des problèmes au Racing Genk. Je suis aussi bien conscient qu'on a un peu de chance sur la seconde période, car nous avons laissé trop d'opportunités à notre adversaire, qui a bien exploité ses qualités individuelles et collectives. On aurait pu rêver mieux, mais chaque point est important dans cette course au maintien."

Comme vendredi dernier au Standard, les Eupenois ont réalisé une entame de match très solide. "Nous travaillons avec ce jeune groupe pour démarrer nos rencontres de la bonne manière et nous maintenir à ce niveau pendant 100 minutes. Nous avons un besoin urgent de résultats, et cela passera par des entames de match comme celle d'aujourd'hui, celle de vendredi au Standard ou comme la fin de match contre Louvain."

Le retour aux affaires sera rapide pour Eupen, puisque les Pandas recevront Westerlo dès samedi. L'occasion de voir les dernières recrues ? "On doit encore régler quelques documents administratifs avec Aleksandr Filin, qui ne sera donc pas encore présent. Quant à Loïc Bessilé et Davo, ils seront opérationnels" conclut Edward Still.