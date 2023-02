N'Dri aura tout essayé, mais doit encore soigner son dernier geste

L'avant ivoirien montre énormément de bonne volonté et mets ses opposants directs en grande difficulté, avant de trop souvent se montrer imprécis en zone de finition.

Comme à son habitude, Konan N'Dri a montré beaucoup d'envie lors du partage entre Eupen et Genk ce mercredi (1-1). L'Ivoirien de 22 ans, via sa grande pointe de vitesse et sa bonne première touche de balle pour orienter le jeu vers l'avant, parvient souvent à se jouer de son opposant direct, mais manque trop souvent de précision dans le dernier geste.

Dès la 3e minute, le joueur de 22 ans prend Arteaga et Ouattara de vitesse, rentre sur son pied gauche et frappe, mais Vandevoordt est à la bonne place. Rebelote quelques minutes plus tard, avec un contrôle de trop dans le rectangle qui permet à ce même Ouattara d'écarter le cuir, alors que Smail Prevljak se trouvait en position intéressante dans la surface (11e).

Une dernière avant la fin du premier quart d'heure : N'Dri profite de l'intervention manquée de Ouattara pour partir dans la profondeur, mais il se heurte au retour de Munoz et d'Arteaga alors que d'autres solutions semblaient possibles sur sa gauche (14e).

L'action la plus "N'Dri" du match se produit juste avant le retour des vestiaires. L'ailier droit part dans la profondeur, se joue de deux hommes, se retrouve face à Maarten Vandevoordt et... tente de dribbler le jeune portier du Racing Genk, alors que l'angle de manœuvre paraissait vachement réduit.

C'est un petit peu ça, le problème de N'Dri. Le pur produit de l'Aspire Academy est un très bon joueur de football et un fin manieur de ballons, mais manque clairement de concrétisation dans le dernier geste pour espérer rapidement passer un cap dans sa carrière. En témoigne ses 5 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Konan N'Dri est capable. Mais bien trop peu souvent.