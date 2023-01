Suivez Genk - Seraing en DIRECT commenté

Le RFC Seraing voit ses adversaires se renforcer alors que le navire des Métallos est en train de sombrer.

On le savait déjà en début de saison : cet exercice serait compliqué pour les joueurs du RFC Seraing, surtout avec trois descendants. Malheureusement, on ne pas dire que cette saison va à l'encontre des craintes du mois de juillet : les Métallos sont bons derniers Et rien ne semble plus tourner rond au Pairay.

On le sait, le club a besoin de renforts, dans toutes les lignes, mais essentiellement en attaque. Comment s'en sortir quand on est la plus mauvaise attaque du championnat ? C'est difficile... Pire même, des joueurs quittent le club alors que le sang neuf se fait attendre. Le mercato se termine dans quelques jours, il est temps de réagir.

Mais le pire dans tout cela, c'est que d'autres équipes, qui sont dans le même navire que Seraing, se renforcent et prennent des points. C'est le cas de Zulte Waregem qui a attiré Brüls et Vormer, ou encore de Courtrai qui est dans une autre dynamique depuis l'arrivée de Storck.

Oui, Seraing peut avoir peur, et concéder une large défaite ce dimanche soir sur la pelouse de Genk n'arrangerait rien, ni au classement, ni pour le moral des joueurs.