Wouter Vrancken, l'éternel insatisfait : "Certains choses doivent encore être améliorées"

Wouter Vrancken est un coach exigeant, mais heureux après la victoire de Genk contre Seraing.

Un coach devrait être heureux quand son équipe l'emporte sur le score de 4-0 sans avoir concédé le moindre tir cadré. Mais Wouter Vrancken est un entraîneur perfectionniste qui veut tirer le meilleur de son groupe.

"Une rencontre sans stress ? Oui, mais parce que nous avons fait ce qu'il fallait", annonce Vrancken en conférence de presse. "C'est vrai qu'on n'a rien concédé, mais on savait que pour faire un résultat, on devrait bien commencer pour se rendre la vie facile. On a bien joué défensivement et pour le moment nos attaquants sont en forme. J'aurais juste aimé qu'on soit un peu meilleur dans les transitions offensives".

Mais même s'il est exigeant, l'ancien coach de Malines sait aussi reconnaître le jeu de son équipe : "Je dois tout de même féliciter mon équipe qui a été sérieuse, même ceux qui n'ont joué que quelques minutes. C'est bien pour tout le groupe. On doit continuer à travailler quand même, on sait qu'on doit toujours faire mieux. Je suis fier de ce que j'ai vu ce soir, mais comme je le dis chaque semaine, le chemin est encore long".

Le chemin passera aussi par le match en retard des Limbourgeois. Ce sera mercredi sur la pelouse d'Eupen.