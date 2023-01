Ait El Hadj ne boude pas son plaisir : "C'est un vrai plaisir de jouer avec cette équipe"

L'ancien Anderlechtois a disputé sa première rencontre sous le maillot de Genk.

Anouar Ait El adj a disputé ses premières minutes avec Genk ce dimanche, même s'il a joué avec Jong Genk vendredi en Challenger Pro League. L'ancien Anderlechtois a découvert sa nouvelle équipe et il est satisfait de ses débuts.

"C'est chouette de jouer avec cette équipe", a déclaré Ait El Hadj après la rencontre. "On avait la gestion de la balle, on le sait quand on mène 4-0, c'est plus facile. C'est aussi plus simple pour moi de rentrer dans ce type de scénario".

Le milieu de terrain est ensuite revenu sur son départ d'Anderlecht. "C'est un choix du club. Moi, j'ai toujours travaillé et respecté le club. C'est vrai que j'ai fait une erreur il y a quelques mois (Quand il avait refusé de jouer avec le RSCA Futures, NDLR). J'ai toujours donné le maximum, mais quand un club prend une décision, tu ne peux rien faire".

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est bien adapté : "Je connais pas mal de joueurs dans cette équipe, comme Bilal El Khannouss, que j'ai fréquenté en équipe nationale. Le club m'a bien intégré aussi. C'est un super groupe, avec une bonne ambiance".