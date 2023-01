Première victoire de Bruges sous Scott Parker malgré d'énormes soucis défensifs face à Zulte Waregem

Bruges est loin d'être guéri mais arrache trois points libérateurs et reviennent dans le top 4.

A réaction contre Charleroi, Bruges se devait de mieux débuter sa rencontre face à Zulte Waregem pour profiter du faux pas gantois et ainsi revenir dans le top 4. Chose faite dès la dixième minute : sur une pelouse très glissante, Ferran Jutgla se vautrait mais sa tentative de tir se transformait en centre létal, dévié par Hans Vanaken vesr Noa Lang, qui poussait tranquillement le ballon au fond au second poteau. Le VAR confirmait ensuite la validité du but grâce à la position licite de Noa Lang sur la déviation de Vanaken.

Mais comme cela a été le cas face à Anderlecht et à Saint-Trond, les Brugeois ont reculé suite à l'ouverture du score, jusqu'à perdre le fil de la rencontre. Privés de Ferran Jutgla, sorti sur blessure au quart d'heure, les hommes de Scott Parker se faisaient des petites frayeurs jusqu'à une nouvelle erreur défensive fatale, comme souvent ces dernières semaines. Sur un centre venu de la droite, Clinton Mata se loupe et n'arrive pas à se dégager, le rebond profite à Alioune Ndour, plus prompt pour l'égalisation (32e).

Galvanisé, Zulte poussait avec un coup franc de Christian Brüls, bien coupé au premier poteau par Jelle Vossen, dont la tête décroisée passait juste à côté du but (35e). Personnification de cette rage du Essevee, Alioune Ndour bougeait une nouvelle fois la défense brugeoise pour s'offrir une fenêtre de tir mais Simon Mignolet s'interposait pour écarter le danger (43e). Dans les cordes, Bruges pouvait s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec le score de 1-1. Pourtant, les Blauw en Zwart frappaient lors de la dernières minute de temps additionnel sur un corner bien remis par Bjorn Meijer vers Hans Vanaken au petit rectangle pour le 1-2 libérateur (45+6e).

Ce but tardif n'était pourtant pas pour rassurer tout le monde à Bruges : la défense continuait de montrer d'inquiétants signes de fébrilité. Clinton Mata en particulier semblait à côté de ses pompes en se loupant à nouveau totalement sur un centre : il remettait directement le ballon dans les pieds de Jelle Vossen dont la frappe s'écrasait sur le poteau (60e).

Bien conscient de la fébrilité de sa défense, Scott Parker sortait CLinton Mata et Dedryck Boyata pour faire entrer Brandon Mechele et Abakar Sylla. Directement au niveau de ses coéquipiers, ce dernier s'illustrait d'emblée avec une passe sucidaire pour offrir un 3 contre 2 pour Zulte, pas exploité par les locaux avec un centre manqué (76e). Hésitant entre tenir le score et pousser pour le 1-3, Bruges était aidé par la carte rouge directe reçue par Borja Lopez qui se sacrifie, voyant Noa Lang passer devant lui en profondeur pour se présenter face à Samy Bossut (86e). Malgré l'occasion du break manquée par Andreas Skov Olsen, malheureux sur un 3 contre 2, les Brugeois arrachent une victoire au forceps qui fera du bien malgré toutes les hésitations affichées à nouveau ce soir.

Grâce à cette victoire, Bruges revient dans le top 4 en dépassant Gand et le Standard. Pour sa part, Zulte reste coincé à la seizième place et doit encore se donner de l'air en bas de classement.