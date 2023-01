"On va devoir mieux jouer les prochaines semaines" : Simon Mignolet lucide après la victoire de Bruges à Zulte Waregem

Le soulier d'or a toujours les mots justes en interview.

Quelques jours après son soulier d'or, Simon Mignolet retrouvait le terrain et s'est une nouvelle fois montré à la hauteur pour préserver la victoire brugeoises malgré les hésitations de la défense. Malgré la fébrilité une nouvelle fois affichée, le dernier rempart voulait garder le positif : " C'est une belle semaine pour moi et pour le Club de Bruges avec cette victoire pas facile face à une équipe de Zulte Waregem qui lutte pour sa survie. C'est un sentiment positif. Tout n'a pas été parfait, c'est sûr, mais la période est compliquée, les trois points font du bien".

Le Diable Rouge reste cependant honnête sur la prestation de son équipe et sur le besoin de s'améliorer lors des prochains matchs : "On va analyser ce qu'on doit améliorer, comme on l'a fait les dernières semaines. Si tous ces changements dans l'axe défensif rendent difficile la stabilité ? Non, les joueurs qui sont montés ont montré de l'assurance pour l'équipe, on a d'ailleurs su ne pas encaisser en seconde mi-temps. Mais il est clair que l'on va devoir mieux jouer dans les prochaines semaines". Avec les matchs face à l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise et les deux rencontres de Ligue des Champions face à Benfica, ces moments de flottements seront interdits, sous peine de se faire punir.