Mbaye Leye confiant : "Ce n'est pas une équipe qui va être reléguée, mais une équipe qui continue à se battre"

Ce dimanche, le Club de Bruges a disposé de Zulte Waregem (1-2). Lang a ouvert le score, mais a vu Ndour égaliser. Vanaken a redonné l'avantage aux visiteurs dans les arrêts de jeu.

"Nous avons joué un bon match, mais nous avons perdu sur deux détails. Sur le premier but, Club a eu de la chance. Un joueur s'est échappé et au deuxième poteau il y avait un joueur pour marquer. Au deuxième but, nous aurions dû être beaucoup plus agressifs dans les duels", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"Mais sur l'ensemble du match, nous avons été dans le coup en termes de possession de balle et d'occasions. Ce n'est pas une équipe qui va être reléguée, mais une équipe qui continue à se battre. Il y a beaucoup de matches à venir où nous devrons jouer comme aujourd'hui. Tout le monde est déçu cependant, un point aurait été mérité."