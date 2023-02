Le choc accouche d'une souris : Antwerp et Bruges se quittent dos à dos au terme d'un match stérile

Tout était réuni pour vivre un grand match de football. Et pourtant...

Ce dimanche après-midi, le Royal Antwerp recevait le Club de Bruges lors du choc de cette 24e journée de Jupiler Pro League. Le Great Old avait la possibilité de distancer son adversaire du jour à neuf longueurs, tandis que les Blauw&Zwart pouvaient profiter du partage du Standard au Cercle et du déplacement difficile de Gand à Genk pour reprendre le large dans la course au top 4.

Au rayon des compositions, Mandela Keita fête sa première titularisation depuis son arrivée au Bosuil. Gyrano Kerk, venu pour compenser numériquement le départ de Michael Frey, débute sur le banc. Du côté du Club de Bruges, Scott Parker prend la décision de laisser Boyata, Mata, Nielsen et Yaremchuk sur le banc. Jack Hendry est titulaire.

Bataille Buchanan

En début de partie, les deux formations respectent à la lettre leur mise en place tactique. L’Antwerp tente d’utiliser Balikwisha pour prendre le dos d’Odoi, Bruges fait de même avec Jelle Bataille, via Buchanan. La première frappe cadrée de la partie est à mettre à l’actif de Muja, depuis l’entée de la surface. Simon Mignolet se couche et capte facilement (25e). Aussi surprenant que ça puisse paraître, c’est absolument tout pour ce premier acte. Certaines combinaisons sont intéressantes, les deux équipes ont eu leur temps fort, mais les derniers gestes sont souvent bien trop imprécis. Pas d’autre occasion, pas d’autre tir cadré, pas de but. 0-0 logique au repos.

La deuxième période n'est guère plus emballante que la première. En toute honnêteté, il ne se passe... absolument rien. On pourrait vous parler des phases arrêtées incroyablement mal jouées de part et d'autre, de l'absence totale de frappe cadrée brugeoise (!) ou des nombreuses fautes au milieu de terrain annihilant totalement les reconversions et transitions. Le Great Old prend les choses en main, accompagné par un Bosuil chauffé à blanc et qui n'attend qu'une seule chose. Plus les minutes avancent, plus l'Antwerp fait le siège devant le but de Simon Mignolet, au pied d'un kop qui demeure l'élément le plus attractif de ce match.

Le Great Old va s'offrir une balle de match, en toute fin de partie. Sur un centre du nouveau venu Gyrano Kerk depuis la gauche, Ritchie De Laet reprend de volée dans la surface et manque la cible de justesse. La plus grosse occasion de la partie s'est produite à l'entrée du temps additionnel de la seconde période.

Le choc accouche d'une souris, les deux équipes se quittent dos à dos au terme d'une rencontre complètement stérile. Tout était réuni pour vivre un grand match, il n'en est rien.