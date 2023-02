Mark Van Bommel doit se contenter d'un point : "Un match très fermé, mais l'Antwerp a eu les meilleures occasions"

Le Great Old a parfois été proche d'ouvrir le score, mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul et vierge.

Peu de spectacle et pas de but ce dimanche au Bosuil lors du choc entre l'Antwerp et Bruges. "C'était un match au sommet très fermé. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre. Les meilleures opportunités du match sont clairement à mettre à l'actif de l'Antwerp, avec la reprise de volée de De Laet et le ballon relâché par Mignolet devant Ekkelenkamp. Les deux équipes voulaient vraiment gagner, mais personne n'a pu prendre le dessus sur l'autre" constate l'entraîneur anversois.

Voilà déjà la troisième rencontre consécutive lors de laquelle l'Antwerp ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Le Great Old reste sur un 2/6 en championnat et freine son retour au sommet. "Nous n'avons rien concédé contre Anderlecht, l'Union et Bruges. Ce sont trois équipes costaudes qui vous donnent très peu d'opportunités. Les buts viendront, j'en suis sûr. Nous avons contrôlé Bruges au milieu de terrain et nous avons tenté d'inquiéter Mignolet. Vous voulez toujours convertir vos occasions et profiter de votre domination, mais il ne faut pas oublier qu'en face, c'était le Club de Bruges" conclut Mark Van Bommel.