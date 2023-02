Vincent Janssen : "Quand c'est 0-0 et que le match avance, vous ne voulez pas perdre"

L'attaquant anversois a tenté de nous livrer un élément de réponse concernant le peu d'occasions entre l'Antwerp et Bruges.

Antwerp - Bruges, un choc qui n'en avait que le nom. Peu de spectacle, peu d'occasions, et un score de parité absolument logique : 0-0. "Je ne pense pas que les défenseurs ont reçu une consigne particulière concernant les attaquants. Au final, nous nous sommes créées davantage d'occasions. Nous sommes des concurrents directs. Quand c'est 0-0 et que le match avance, vous faites tout pour ne pas le perdre. Vous prenez donc moins de risques, votre adversaire fait pareil, et les chances de voir des buts diminuent" analyse Vincent Janssen, qui a eu très peu l'occasion de s'exprimer ce dimanche.

En fin de match, le Great Old a bien failli prendre le gros lot et reléguer son adversaire du jour à neuf unités. Sur un centre venu de la gauche de Gyrano Kerk, monté au jeu quelques minutes auparavant, Ritchie De Laet arme une reprise de volée qui passe peu au-dessus de la barre transversale de Simon Mignolet. "Cela aurait été un superbe but. Parfois, il faut de la chance et cela n'a malheureusement pas été le cas aujourd'hui" conclut le second meilleur buteur du championnat, cependant muet depuis trois rencontres.