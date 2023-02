Mats Rits : "On a montré aujourd'hui que notre façon de travailler est bonne"

Le Club est quatrième et doit rapidement reprendre sa marche en avant pour assurer sa place dans les Champions Play-Offs.

La semaine dernière, Bruges a renoué avec le succès après une série de sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Sur la pelouse de l'Antwerp ce dimanche, les Blauw&Zwart ont dû se contenter d'un partage qui ne les fait pas tellement avancer au classement. La Gantoise, en cas de victoire contre Genk ce soir, pourrait reprendre la quatrième place aux Gazelles. "Nous aurions préféré rentrer chez nous avec trois points. C'était un match très fermé, avec peu de possibilités de part et d'autre. Le score de 0-0 me semble donc logique. Nous avons concédé peu d'occasions, à l'extérieur, contre une très bonne équipe de l'Antwerp" se réjouit Mats Rits.

"Notre mentalité et notre façon de travailler sont bonnes, nous l'avons montré aujourd'hui. Nous avons juste manqué d'un peu de créativité, ce qui explique le nombre si faible d'occasions franches. Nous sommes encore en train de grandir. Gand ? Non, nous n'allons pas vraiment nous soucier de leur match ce soir. La seule équipe sur laquelle on doit se concentrer, c'est nous."

Enfin, le milieu de terrain s'est exprimé sur la composition surprise de Scott Parker, qui a laissé Clinton Mata, Dedryck Boyata, Abakar Sylla, Casper Nielsen et Roman Yaremchuk sur le banc. "Il arrive dans une nouvelle compétition, dans une équipe qu'il ne connaît pas. Il a fait beaucoup de changements par rapport au dernier match, mais il est logique de le voir essayer tous les joueurs avant de pouvoir les juger" conclut Mats Rits.