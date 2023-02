Tout juste arrivé et déjà titulaire, Mandela Keita a impressionné Mark Van Bommel

Sous Marc Brys à OHL, le milieu de terrain de 20 ans n'avait été titularisé qu'à deux reprises cette saison. Arrivé lors du dernier jour du mercato, Mandela Keita a déjà disputé l'intégralité du choc contre le Club de Bruges.

Petite surprise, ce dimanche, dans le onze de départ de Mark Van Bommel : la titularisation de Mandela Keita, arrivé lors du dernier jour du mercato et qui n'avait commencé que deux rencontres de championnat cette saison. Placé aux côtés d'Arthur Vermeeren et juste derrière Jürgen Ekkelenkamp au cœur du 4-2-3-1 anversois, l'international espoirs a impressionné par sa sérénité et sa bonne forme physique, malgré son très faible temps de jeu.

"Il ne s'est entraîné avec nous qu'à deux reprises, mais cela ne s'est absolument pas vu. Quand je l'ai observé cette semaine, j'ai directement compris qu'il était prêt" commentait l'entraîneur du Great Old en conférence de presse. "Normalement, en hiver, il est très difficile de trouver des joueurs appropriés, que vous voulez vraiment. Cela nous arrangeait bien qu'il soit mis à l'écart à Louvain. Il était sur les radars ici depuis quelque temps et nous avons profité de sa situation pour tenter une approche. Je suis très content de son intégration et de son adaptation aux autres joueurs de l'équipe."

En outre d'avoir reçu directement la confiance de son entraîneur, Mandela Keita a disputé l'intégralité de ce choc. Il s'agissait, d'ailleurs, de son premier match complet cette saison. L'une des rares satisfactions de cette rencontre peu emballante, qui pourrait vite remettre en question les choix de Marc Brys à Louvain.