Le Standard loupe le coche au Cercle et ne rejoint pas le Club au classement !

Le Standard aurait pu prendre 3 points très précieux au Jan Breydel, mais a fini par se faire rattraper par un increvable Cercle de Bruges.

La défaite à l'Antwerp a beau avoir montré l'écart existant encore entre le top 4 et le Standard, c'est un fait mathématique : les Rouches peuvent regarder vers le haut, et une victoire ce samedi au Cercle de Bruges pourrait même les mettre temporairement à égalité de points avec le Club. Les Rouches seraient même bien inspirés de le faire, car après un nouveau match prenable contre Courtrai la semaine prochaine, le programme sera très chargé.

Cela dit, les 45 minutes de cette rencontre donneront tout sauf l'impression qu'on assiste à un match du top 8. Le Cercle de Bruges prend globalement les commandes, mais le Standard joue bien le coup en contre ; Noah Ohio remet bien vers Zinckernagel qui force une intervention défensive en urgence (13e). Ca joue propre et net, mais sans grande intensité. Abu Francis tente donc de mettre de l'impact au milieu, où Steven Alzate souffre face au pressing brugeois.

C'est de l'ex-Rouche Hugo Siquet que viendront les meilleures occasions, via des centres ou des corners, mais il n'y a jamais personne dans la boîte à la réception. Ueda, sur corner, place sa tête à côté (22e). Très offensif, Siquet se fait prendre dans le dos par Aron Dönnum, sans conséquences. Le même Dönnum trouve également Noah Ohio qui profite d'un attentisme presque fatal dans le chef de Majecki (37e). Frayeur également pour Arnaud Bodart, d'abord devant Kévin Denkey...puis sur une sortie totalement manquée juste avant la pause. Heureusement pour les Rouches, le trio défensif est impérial ce samedi.

On le sait, au Cercle, tout peut se passer en seconde période, comme les 5 buts du match face à Gand (3-2). Face au Standard aussi, le rythme va monter après la pause. Cihan Canak monte pour amener un peu de folie. Le Cercle tente beaucoup mais Kevin Denkey manque de précision sur un énième centre de Siquet (64e). Défensivement, les Groen & Zwart tiennent le coup notamment grâce à un excellent Daland, mais la première vraie incursion de Canak sera presque fatale : le centre du tout jeune ailier trouve la tête de Stipe Perica. Le but est cependant annulé pour un hors-jeu clair au début de la phase (71e).

On sent cependant que la rencontre tourne en faveur du Standard, et la vitesse des Zinckernagel et Canak (dont l'entente avec Fossey est d'autant plus frappante que les deux hommes arborent la même coupe de cheveux) fait très mal à la défense brugeoise. Sur un centre de Philipp Zinckernagel après une récupération haute, Jesper Daland lève le coude : Mr Put consulte les images et désigne le point de penalty. Le même Zinckernagel transforme calmement (81e, 0-1).

La différence semble faite et le Standard est dans un fauteuil, à l'image d'un Zinckernagel insaisissable qui se défait de plusieurs hommes et sert Perica, repris de justesse (85e). Le break ne tombera cependant pas, et le Cercle en profitera dès l'entame du temps additionnel : Ayase Ueda, qui s'était éteint au fil du match, reprend joliment de volée dans un trou de souris (90e+1, 1-1). Panique à bord dans les derniers instants, avec un Emilio Kehrer qui se promène (90e+5), mais le Standard tient bon. Dommage pour la victoire, qui aurait ramené les Rouches à hauteur d'un Bruges se déplaçant au Bosuil.