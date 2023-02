Un point, Ronny Deila fera avec : "On doit continuer à montrer du caractère comme ça"

Le Standard repart du Jan Breydel un peu frustré après avoir encaissé le 1-1 dans les arrêts de jeu. Mais le partage était peut-être logique, et Ronny Deila a l'air de le penser aussi.

Ce match méritait-il un vainqueur ? Probablement pas. Au terme d'une seconde période plus animée, le Cercle de Bruges et le Standard de Liège se sont séparés dos-à-dos, et c'est assez logique. "On savait que ce serait un match compliqué. C'est une équipe qui donne tout et est très intense dans son jeu. J'ai déjà affronté ce genre d'équipes. Tu sais que face à elles, tu dois saisir tes chances et rester discipliné", résume Ronny Deila en conférence de presse. "Il fallait avoir un bon esprit d'équipe, et je crois que nous l'avons eu. Mes joueurs s'en sont bien tirés, c'était équilibré".

Le but brugeois tombe un peu de nulle part sur une demi-occasion d'Ayase Ueda, mais la pression du Cercle était impressionnante. "À 0-1, je ne me rappelais pas d'une occasion de leur part. Mais nous les avons laissés rentrer dans le rectangle à plusieurs reprises et il y a toujours le risque, dans ce cas-là, qu'un ballon finisse au fond", regrette l'entraîneur du Standard. "Il aura suffi d'une belle finition, et voilà. Mais l'un dans l'autre, je suis content de repartir d'ici avec un point".

Désormais, les Rouches vont devoir enchaîner face à Courtrai et même probablement l'emporter pour rêver de top 4, car les semaines à venir seront intenses. "Nou devons continuer à ne pas perdre, à montrer du caractère comme nous l'avons fait ici. C'est nécessaire et je suis satisfait de mes joueurs aujourd'hui".