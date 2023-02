Noë Dussenne a visiblement toujours la tête au Standard : "On est contents qu'il soit resté"

De nouveau titulaire, de nouveau capitaine : la routine a repris pour Noë Dussenne, finalement resté au Standard. Et on ne peut pas l'accuser d'avoir la tête ailleurs.

Noë Dussenne a repris le travail comme si de rien n'était. Tout proche d'un départ, cité avec insistance au Lokomotiv Moscou, Dussenne a finalement vu le deal capoter, le club russe n'offrant pas les garanties nécessaires. Bémol pour le Standard : le défenseur partira gratuitement dans 6 mois (sauf si un accord improbable est trouvé jusque là). Mais contrairement à Raskin et Amallah, Dussenne est resté, et sa tête est à 100% à Liège.

Contre le Cercle, Dussenne a livré une prestation sans faille. Si les Rouches n'ont pas été brillants dans le jeu, ils ont été très organisés et le trio défensif n'a rien laissé passer...sauf un but venu d'ailleurs d'Ayase Ueda. "C'était un combat, on venait ici pour trois points mais ce point est à prendre car ce n'était pas facile", estime Bope Bokadi après le match. "Maintenant, le mercato est fini on doit se concentrer sur nous-mêmes, pas sur les transferts entrants et sortants. Il y a de gros matchs devant nous".

Et le Congolais était heureux de pouvoir continuer à jouer aux côtés de son capitaine. "Noë est un gars courageux qui motive tout le monde. On était très contents qu'il puisse rester avec nous", confirme Bokadi. Dussenne aurait même pu être le héros, et a hésité à tirer le penalty obtenu par Zinckernagel avant de laisser l'Autrichien s'en charger lui-même. Comme un capitaine impliqué.