Miron Muslic satisfait du partage contre le Standard et "fier" de son équipe

Le Cercle de Bruges est l'une des meilleures équipes de Belgique ces dernières semaines, se classant même 3e sur les 13 dernières rencontres. Miron Muslic était très fier de ses joueurs, revenus au score ce samedi.

Le Cercle de Bruges paraissait bien loin de trouver la faille face au Standard, et Miron Muslic sait que le match était délicat. "Il y a eu peu d'occasions des deux côtés. Mais c'était notre plan de rester très organisés, très structurés, sachant que le Standard est une équipe dangereuse à la récupération et sur les seconds ballons", explique le Bosnien. "Nous avons bien entamé la seconde période et leur penalty sort de nulle part. C'est la règle, une main dans les 16 mètres, c'est un penalty clair. Puis nous avons forcé ce 1-1 et été récompensés d'avoir été à la guerre".

Ayase Ueda a envoyé une reprise de volée instinctive venue de nulle part elle aussi, dans un trou de souris. "Ueda est un buteur. Tu peux le tenir de près pendant 90 minutes, mais il reste froid comme la glace et profitera de sa seule opportunité", se réjouit Muslic. "Je suis fier de cette jeune équipe. En octobre, nous avions 6 points. Nous en avons 34 désormais. Je suis très fier du travail effectué".