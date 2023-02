Petite alerte pour Melegoni ? "Son remplacement par Canak était médical, oui"

Cihan Canak a remplacé Filippo Melegoni à la pause, et la différence a été flagrante. Pourtant, l'Italien n'est pas sorti suite à un choix tactique de Ronny Deila.

Filippo Melegoni a été aligné au back droit par Ronny Deila, un poste auquel l'Italien est peu habitué. Et si on ne peut pas dire que cela ait été un franc succès, la sortie du natif de Bergame n'était pas une décision sportive. "Non, Melegoni a été remplacé pour raisons médicales. Il a senti quelque chose à l'adducteur", révèle Deila après le match. "Je ne crois pas que ce soit grave mais nous n'avons pris aucun risque".

Du reste, le Norvégien était assez satisfait de son back d'un soir. "Je trouvais qu'il n'était pas mal dans ce rôle. Malheureusement, toute l'équipe a péché dans le dernier geste aujourd'hui", relativise Ronny Deila. "Et Cihan Canak a eu un impact sur le jeu de l'équipe dès sa montée".

Un flanc droit chevelu

Le duo Marlon Fossey-Cihan Canak, parfois impossibles à distinguer des tribunes avec leurs coupes de cheveux fournies, a en effet mis le flanc gauche brugeois au supplice par moments. "Nous avons l'habitude de jouer ensemble cette saison et c'est vrai que Cihan a amené beaucoup. C'est un vrai plus pour l'équipe qu'un joueur puisse surgir du banc et être aussi important", reconnaît Fossey en zone mixte après le match. Canak a délivré un assist, finalement annulé, pour la tête de Stipe Perica et montré qu'il était peut-être une option plus solide que Melegoni à ce poste.