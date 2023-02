Le Standard de Liège se fait surprendre par Courtrai

Ce dimanche soir, le Standard de Liège recevait Courtrai lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Petite surprise dans le onze liégeois puisque Perica n'y était pas présent. Le Croate s'est blessé juste avant le match de ce week-end. Ronny Deila décidait d'aligner Davida d'entrée de jeu. Côté courtraisien, Bernd Storck devait se passer des services de Loncar (suspendu), mais pouvait compter sur le retour de Henen.

Courtrai ne se déplaçait pas à Sclessin en victime consentante comme le démontraient les premières minutes de la partie. Les Kerels étaient même les plus menaçants avec un tir croisé de Messaoudi qui filait juste à côté (3e) et une remise vicieuse d'Avenatti contrée en corner (22e). Les Rouches réagissaient ensuite avec des têtes de Dussenne (25e) et Bokadi (32e) captées par Vandenberghe. Le score restait nul et vierge à la pause (0-0).

Ronny Deila effectuait un changement à la mi-temps avec la montée au jeu de Cimirot à la place de Davida, et le Standard semblait mieux en place. Dönnum distillait un bon ballon à destination d'Ohio, mais le Néerlandais envoyait le ballon dans les tribunes (55e). Voyant que son équipe ne parvenait toujours pas se montrer plus dangereuse, le T1 des Rouches faisait monter Canak et Emond peu après l'heure de jeu. C'est Courtrai qui ouvrait le score via un extérieur de Wasinski à l'entrée de la surface (67e), 0-1.

Les Rouches poussaient sans relâche pour revenir dans la partie, mais se retrouvaient à dix en fin de rencontre après vérification du VAR. Monsieur D'hondt adressait un carton rouge à Laifis pour un tirage de maillot sur Selemani et accordait un penalty aux Kerels. Selemani le transformait et permettait aux siens de faire le break et ainsi d'assurer la victoire (84e), 0-2. Le score ne bougeait plus.

Le Standard n'a pas été assez présent dans la surface adverse et ne peut pas réclamer plus ce week-end. Le matricule 16 reste 6ème avec 38 points tandis que Courtrai monte à la 15ème place avec 25 unités.

Standard : Bodart, Fossey, Dussenne, Bokadi, Laifis, Dönnum, Balikwisha (Canak 62e), Alzate, Zinckernagel, Davida (Cimirot 46e), Ohio (Emond 62e)

Courtrai : Vandenberghe, Watanabe, Wasinski, Silva, Mehssatou, Kadri, D'Haene, Henen (Bruno 71e), Selemani (Tanaka 90e+1), Messaoudi (Regali 71e), Avenatti

Arbitre : Lothar D'hondt

Avertissement : Avenatti (90e+4) ; Kadri (64e)

But : Wasinski (67e) et Selemani (84e pen)

Assistance : 18.134