Ronny Deila déçu : "Nous méritons de perdre"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège s'est incliné contre Courtrai (0-2) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a disputé l'une de ses pires rencontres de la saison contre Courtrai. Après une longue discussion dans le vestiaire, Ronny Deila a tenté d’analyser les manquements de son équipe. "Nous voulions leur mettre une grosse pression et ce sont eux qui nous l’ont mise. Les joueurs de Courtrai sont mieux rentrés dans leur partie que nous. Ils se battaient plus, gagnaient les duels, et faisaient davantage circuler le ballon. Nos 25 premières minutes étaient horribles, nous ne faisions que perdre le ballon. Quand nous le récupérions, nous ne le gardions pas puis nous avons pas mal fini la première mi-temps. Après la pause, nous sommes bien revenus, nous les avons fait reculer mais nous n’avons rien créé. Dans le dernier tiers du terrain, nous n'avons pas eu une seule occasion. C’est décevant d’un point de vue de l’envie et de l’engagement. C'est une mauvaise performance, et nous méritons de perdre", a confié le technicien norvégien à l'issue de la rencontre.

© photonews

"Mais nous devons oublier ce match et aller de l’avant. Ce n’est pas la première fois que nous jouons très mal. Maintenant, il convient de voir quelle sera notre capacité à transformer cette énorme déception en grosse motivation pour montrer qui nous sommes véritablement. Nous pouvons battre n'importe qui dans ce championnat. Les sifflets ? Les supporters ont totalement le droit d’exprimer leur mécontentement", a expliqué le T1 des Rouches qui a dû se passer des services de Perica. "Stipe s’est démis l’épaule samedi et Noah (Ohio) n’était pas à 100 %. Heureusement, il ne s’est pas blessé. Renaud a dû monter au jeu plus tôt que prévu alors qu'il n’a eu qu'une semaine d'entraînement après cinq mois d'absence. J’espère que tout le monde sera prêt pour le match à l’Union Saint-Gilloise", a conclu Deila.