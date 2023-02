Philip Zinckernagel après Standard-Courtrai : "J'ai du mal à comprendre l'arbitrage en Belgique"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a chuté contre Courtrai (0-2) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a pas été en mesure de mettre Courtrai en difficulté ce week-end. Les Rouches ont vu les Kerels ouvrir le score grâce à un but chanceux de Wasinski à l'entrée de la surface avant d'être doublement sanctionnés avec un penalty et un carton rouge pour Laifis après un tirage de maillot sur Selemani dans la surface. Le Comorien se chargeait de transformer l'envoi.

"C'est peut-être la pire rencontre jouée depuis que je suis là. Ce n'était pas bon du tout, nous étions trop lents et il y avait trop de distance entre les joueurs sur le terrain. Il y avait de meilleures choses lors de la deuxième moitié du second acte car nous pressions plus haut. Mais Courtrai a marqué un goal chanceux et puis il y a ce penalty et ce carton rouge. C'est vraiment très dur pour nous de subir cette double peine. Je ne comprends pas trop l'arbitrage du championnat belge. C'est parfois léger, puis un autre jour, c'est très sévère. Trop de variations qui ne permettent pas d'avoir une ligne directrice", a pesté Philip Zinckernagel.

🟥 | Kostas Laifis est exclu et le KV Kortrijk hérite d'un pénalty. 🤐 #STAKVK pic.twitter.com/aIGhbvauZ2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 12, 2023

Le matricule 16 pouvait effectuer la bonne opération au classement avec les partages de l'Union, du Club et de Gand. "C'est comme s'il y avait une pression sur nos épaules, même si je ne la sens pas. Nous avions la possibilité de conforter notre position dans le top 8 et même de dépasser des équipes. Le top 4 reste toujours possible. De grosses rencontres arrivent, mais nous sommes meilleurs lors des chocs. Je ne serais pas surpris si nous faisions de bons résultats lors des semaines à venir", a conclu le Danois.