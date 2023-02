Renaud Emond a vécu le pire moment de sa carrière : "C'est un petit miracle que je sois là"

Après cinq mois d'absence, le Gaumais a effectué son retour à la compétition face à Courtrai ce dimanche soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Renaud Emond est monté au jeu à une demi-heure de la fin du match contre Courtrai. L'attaquant de 31 ans n'avait plus joué le moindre match officiel depuis le 3 septembre dernier. "C'est un petit miracle que je sois là. J'ai vécu un véritable calvaire pendant 5 mois. Je suis passé par toutes les émotions. Cela a été le pire moment de ma carrière. J'ai cru que c'était la fin de ma carrière à un moment donné. Je devais me faire opérer au mois de janvier, mais j’ai eu la chance de tomber sur un ostéopathe qui m’a permis d’éviter l’intervention et de régler ma tendinite du genou. Si je me faisais opérer, il y avait 60% de réussite que ça fonctionne plus six mois de rééducation... Être touché au tendon rotulien, c'est la pire blessure selon les spécialistes", a confié le Gaumais à l'issue de la rencontre.

© photonews

"Je devais retourner chez le chirurgien à Anvers et j'ai trouvé un ostéopathe juste avant qui a trouvé la solution dix jours avant l'opération. Mon fémur était trop en avant de mon genou, et j'avais une tension régulière au niveau de mon tendon qui était enflammé. Il m'a remis ça en place via une normalisation et un rééquilibrage de l'articulation du genou permettant de soulager le tendon rotulien et les ligaments autour du genou. Quand je me suis entraîné de nouveau et que je ne ressentais plus aucune douleur, je me suis dit que c'était un cadeau qui me tombait du ciel. Je me voyais déjà sur la table d'opération avec mes béquilles."

"J'avais trop forcé en début de saison"

En début de saison, l'attaquant âgé de 31 ans était la seule solution offensive des Rouches. Ohio venait d'arriver et Perica n'était pas encore là. "J'avais trop forcé en début de saison alors que je n'aurais pas dû car j'étais à 30% de mes capacités avec cette blessure. Jouer sans être bien, je me demandais ce que je faisais là. Mais je suis comme ça, c'est mon caractère et je faisais mon maximum pour essayer d'aider l'équipe. On essayait de tout faire mais rien ne marchait. Après les matchs, c'était horrible tant je souffrais. Je regrette évidemment avec le recul d'avoir autant forcé."

"L’accueil du public m’a fait chaud au cœur"

L'ancien joueur du FC Nantes et de Waasland-Beveren savoure son retour. "Je ne devais pas jouer autant de minutes aujourd'hui car cela fait seulement une semaine que je m'entraîne avec le groupe. Il faudra faire preuve d’un peu d’indulgence par rapport aux quelques semaines qui arrivent, qui me serviront à retrouver le rythme dont j’ai besoin. Quel plaisir de remonter sur la pelouse. J'ai pu revivre ces moments-là alors que je n'y croyais plus trop. L’accueil du public m’a fait chaud au cœur, j'ai eu des frissons. Un signe d'encouragement. Ils sont quand même contents que je revienne. Ils savent ce que je peux apporter à l'équipe. À moi de retrouver mes sensations au plus vite afin d'aider l'équipe en marquant des buts. Il faut retrouver le rythme et la confiance", a conclu Renaud Emond.