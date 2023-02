Kristof D'Haene savoure : "Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici au Standard"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a chuté contre Courtrai (0-2) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a pas été en mesure de mettre Courtrai en difficulté ce week-end. Les Rouches ont vu les Kerels ouvrir le score grâce à un but chanceux de Wasinski à l'entrée de la surface avant d'être doublement sanctionnés avec un penalty et un carton rouge pour Laifis après un tirage de maillot sur Selemani dans la surface. Le Comorien se chargeait de transformer l'envoi.

"On est très heureux avec ces trois points pris au Standard", a confié d'emblée Kristof D'Haene au micro d'Eleven Sports. "Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici à Sclessin mais je pense que c'est mérité. On a su jouer un beau football en deuxième mi-temps et mettre ces deux goals. On a joué avec beaucoup de grinta et d'envie, je pense que c'est cela qui a payé aujourd'hui. Il faudra les mêmes ingrédients si on veut battre Anderlecht à la maison la semaine prochaine", a conclu le capitaine des Kerels.