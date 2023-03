Renversé par le Cercle de Bruges, Seraing hypothèque encore un peu plus son maintien

Les Métallos ont fait illusion pendant la première demi-heure avant de rentrer dans le rang. La course au maintien est de plus en plus compromise.

Privé de Moustapha Mbow, Mathieu Cachbach et Marvin Tshibuabua, Seraing se présentait au Cercle de Bruges avec l'envie de se montrer plus concret dans le rectangle adverse pour encore pouvoir espérer dans la lutte pour le maintien, alors qu'Ostende, l'équipe la plus proche au classement a pris le large avec 4 points d'avance. Message reçu 5 sur 5 puisqu'après seulement trois minutes les Métallos créaient la surprise en ouvrant le score grâce à un gros travail de Junior Mansoni qui prenait le meilleur sur quatre hommes à gauche avant de céder à Sambou Sissoko. Lequel centrait pour Marius qui pivotait trop facilement pour tromper Warlseon, qui remplaçait Radoslaw Majecki dans les buts du Cercle.

Un scénario idéal pour les hommes de Jean-Sébastien Legros qui pouvaient défendre avec un bloc encore plus compact et laisser la possession au Cercle, paramètre pas forcément en adéquation avec le jeu très vertical des Brugeois. Un petit but d'écart que le revenant Abou Ba sauvegardait avec un geste défensif en pompier de service devant Thibo Somers sur un bon centre de Kevin Denkey, qui avait pris le meilleur sur Christophe Lepoint sur la droite.

Devant au score, Seraing oubliait malgré tout de ressortir et de continuer à mettre la pression sur le Cercle. Cela a fini par se payer cash sur un rush de folie des locaux : en 60 secondes, le Cercle égalisait grâce à Hugo Siquet, buteur sur coup franc direct (31e) avant de renverser la situation sur un but d'Ayase Ueda, lancé dans le dos de la défense par Abu Francis. Seraing, qui n'a tiré qu'une seule fois au but sur la première mi-temps (à l'occasion du but) était KO.

Malgré le renversement au marquoir, la physionomie de la rencontre ne changeait pas après le repos : le Cercle reprenait pied au plancher avec une tête croisée de Kevin Denkey bien repoussée par Guillaume Dietsch sur un assist de Thibo Somers (46e). Les hommes de Miron Muslic continuaient sur leur lancée en faisant marquant un nouveau but dix minutes plus tard sur un nouveau ballon dans le dos de la défense de Kevin Denkey, concrétisé par son compère Ayase Ueda (3-1).

Une fois le break réalisé, le Cercle a pu se contenter de gérer son avantage face à Sérésiens assommés et sans solution pour revenir à hauteur. Le score aurait même pu être plus lourd si Kevin Denkey n'avait pas vendangé un centre parfait d'Olivier Deman alors qu'il était passé devant Christophe Lepoint au petit rectangle (81e) ou si Daniel Opare n'avait pas suppléé son gardien sur la ligne déviant une tête de Jesper Daland sur sa transversale (86e).

Avec cette nouvelle défaite, Seraing est plus que jamais bon dernier, à 7 points de la zone de sureté. De son côté, le Cercle prend provisoirement 4 points d'avance sur Anderlecht à la huitième place avant le match des Mauves à La Gantoise demain.