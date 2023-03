L'Antwerp croque Malines et fond sur l'Union Saint-Gilloise à la deuxième place

L'Antwerp continue de se profiler comme une équipe qu'il faudra surveiller attentivement dans le sprint final. Les hommes de Mark van Bommel n'ont pas fait dans la dentelle en battant Malines 5-0.

Des deux équipes qui ont puisé dans leurs réserves en semaine avec la demi-finale de la Coupe, c'est l'Antwerp qui semble avoir le mieux récupéré. Dès les premières minutes, Malines a dû s'incliner face à l'intensité anversoise dans tous les compartiments du jeu. Le but tombait au quart d'heure de jeu : complètement asphyxié par le pressing jusque dans le rectangle, Gaetan Coucke était déjà proche de perdre le ballon sur sa ligne, c'est finalement Dimitri Lavalée, trouvé quelques mètres plus haut, qui s'avouait vaincu face à Mandela Keita (qui remplaçait Calvin Stengs, blessé), lequel offrait le ballon à Jurgen Ekkelenkamp pour une ouverture du score comme à l'entraînement.

Conforté par ce premier but, l'Antwerp se la jouait rouleau compresseur : deux minutes après le but, Gaetan Coucke sauvait provisoirement les siens en déviant de sa lucarne un coup franc bien enroulé par le pied gauche de Gaston Avila. Avec un Arbnor Muja de retour dans l'équipe au détriment de Michel-Ange Balikwisha et très déroutant, le Great Old doublait la marque sur un centre de son Albanais dévié par la défense malinoise et repris au petit rectangle par Ekkelenkamp, auteur d'un doublé (32e).

Malgré les absences de Ritchie De Laet (suspendu) et Toby Alderweireld (blessé), les hommes de Mark van Bommel ont livré 45 minutes de très bonnes factures, conclue par un nouveau but juste avant le repos, sur un nouveau centre dévié (de Bataille), qui profitait cette fois à Gyrano Kerk. Le VAR analysait la phase de longue minute mais confirmait finalement la position licite du Néerlandais sur le centre pour valider le 3-0.

Dans un fauteuil, les Anversois pouvaient se permettre au retour des vestiaires, ce dont profitait Malines pour équilibrer les débats. Malgré l'activation du mode gestion, le Matricule 1 ne se privait pas de frapper au bon moment, comme sur un long ballon vers Vincent Janssen qui déviait parfaitement le ballon vers Gyrano Kerk, lequel mystifiait David Bates avant de tromper Coucke pour le 4-0 (69e). Bis repetita dix minutes plus tard : sur un nouveau jeu en pivot de Vincent Janssen, Michel-Ange Balikwisha, toute juste monté au jeu, s'appuyait sur Kerk pour filer face au but et tromper Gaetan Coucke pour le 5-0.

La fête était totale grâce à la nouvelle clean sheet pour Jean Butez qui s'employait sur une frappe enroulée de Dimitri Lavalée en fin de partie et également suite à la première apparition de deux nouveaux jeunes anversois : Gerard Vandeplas (17 ans) et Milan Smits (19 ans) ont effectué leur grand début lors des dernières minutes de la rencontre.

Grâce à cette victoire, l'Antwerp passe provisoirement devant l'Union Saint-Gilloise en attendant le match de cette dernière face à Eupen à 19h15. De son côté, Malines n'est pas encore tout à fait sorti des tracas du bas de tableau même si Ostende et Zulte Waregem sont 7 points plus bas.