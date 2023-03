Victoire étriquée pour Charleroi, qui rentre dans le top 8 !

Les Carolos ont triomphé de Courtrai ce samedi après-midi (0-1). Sans briller, mais le plus important est ailleurs.

Pour ce déplacement aux stade des Eperons d'Or, Felice Mazzù devait se priver de Kayembe, blessé. Ce dernier était remplacé par Isaac Mbenza. Bager absent, Nkuba était aligné sur le flanc droit.

Côté Courtrai, Bernd Storck remplaçait Silva (suspendu) par Atemoma. Tanaka prenait, aussi en défense, la place de Wasinski - prêté par Charleroi et donc non éligible pour ce match. Bruno remplaçait Henen à droite.

Après un début de match en mode mineur, c'est Charleroi qui se ménageait déjà l'un des plus belles occasions de la rencontre. Zorgane décalait parfaitement Bayo dans le rectangle, qui se heurtait à une très bonne sortie de Tom Vandenberghe (15e). Courtrai tentait de répondre assez timidement, avec Avenatti qui n'arrivait à rabattre de la tête un centre d'Ademoma (22e). Les deux équipes se rendaient les coups, avec Mbenza qui frappait à côté (26e) puis Selemani qui cannonnait au-dessus (27e).

© photonews

Charleroi prenait l'ascendant sur cette fin de première période, mais loupait le coche. Nkuba, très actif sur son flanc droit, centrait en un temps vers Stulic. Le Serbe croquait complètement sa frappe (32e). Après une grosse erreur d'inattention de Koffi qui offrait - sans conséquence - un coup franc très bien placé à Courtrai, le même Stulic voyait à nouveau Vandenberghe sauver les meubles (45e).

Un Charleroi dominé ensuite

Plutôt à l'aise en première période, Charleroi voyait Courtrai revenir plus affuté et les mettre en difficulté. Après un contre éclair, Avenatti était idéalement servi par Regali. L'Urugayen se présentait devant Koffi, mais le gardien des Zèbres avait le bon geste (49e) !

Les Kerels poussaient, Charleroi semblait presque tirer la langue par moments. Kadri reprenait juste à côté des cages défendues par Koffi (57e). Dans la foulée, c'est Avenatti, très maladroit cet après-midi, qui ratait à nouveau une occasion.

© photonews

Youssouph Badji, le flair de Felice Mazzù

Felice Mazzù décidait alors de créer une réaction chez ses joueurs et faisait monter Badji à la place de Stulic.

Le tournant du match se déroulait alors quelques minutes plus tard. Mehssatou lâchait une grosse frappe, juste à côté. Avenatti loupait une nouvelle très grosse occasion et plaçait de la tête à côté du but (71e). Charleroi repartait directement vers l'avant, Badji déviait sur Bayo, qui tentait la frappe de l'extérieur mais ne surprenait pas Vandenberghe.

Le même Badji profitait d'un très bon travail de Mbenza et reprenait au second poteau. Malgré le temps pris pour valider le but, le ballon avait bien franchi le poteau (0-1, 75e) !

Charleroi allait ensuite tenir bon jusqu'au bout, et pouvait même aller faire le 0-2 si Hosseinzadeh n'avait pas été maladroit. 5e victoire sous Mazzù pour les Carolos, bien que cela fut très loin d'être évident. Les Carolos rentrent provisoirement dans le top 8, et c'est ce qui compte !