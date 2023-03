Le top 8 s'éloigne pour Anderlecht, le top 4 se rapproche pour La Gantoise

Chaque match sera crucial, mais alors que le Cercle de Bruges avait gagné, Anderlecht semblait dos au mur. La Gantoise, de son côté, n'a pas laissé filer l'occasion de se rapprocher du Club...

Et si c'était le match de la dernière chance pour Anderlecht ? On risque de se poser la question chaque semaine jusqu'à ce que ce soit mathématique, mais une défaite à La Gantoise ce dimanche et même battre le Cercle la semaine prochaine ne ramène pas les Mauves à hauteur du top 8. Problème : les Buffalos aussi doivent l'emporter pour rester au contact du top 4 et profiter au mieux de la défaite de Bruges.

Si Gift Orban s'offre le premier tir du match, alertant d'emblée Verbruggen (1e), Francis Amuzu répond en galopant sur une perte de balle de Piatkowski...mais donne le ton en envoyant sa frappe loin au-dessus (4e). Le match part fort, avec un Hugo Cuypers qui fait trembler le montant de Bart Verbruggen d'une volée spontanée (9e). Tout se joue en déviations et au forceps côté gantois, mais Anderlecht peine à s'en dépêtrer, à l'image de Verbruggen qui s'offre une frayeur sur un ballon mal anticipé (15e).

© photonews

La seule vraie occasion pour le RSCA viendra d'une approximation cette fois de Paul Nardi, qui sort mal et permet à Yari Verschaeren de frapper vers le but vide, mais Piatkowski sauve sur la ligne (20e). Les deux équipes tentent de poser leur jeu mais les relances anderlechtoises sont médiocres, tout comme la finition gantoise : profitant d'une erreur de Debast, Orban décale Cuypers qui voit sa volée quasi à bout portant heurter le montant, encore (45e).

Diawara sonne le glas

La seconde période débute sur un nouveau déboulé de Gift Orban, qui est cette fois bien canalisé par Sardella (47e). Est-ce ce qui va pousser le Nigérian à aller de l'autre côté ? C'est en tout cas du côté gauche qu'Orban est lancé dix minutes plus tard par Castro-Montes...avant de crocheter et d'envoyer un missile en lucarne (57e, 1-0). À part un sprint d'Amuzu et une frappe contrée de Diawara, il n'y en avait jusque là que pour Gand en cette seconde période.

© photonews

La Gantoise paraît avoir enclenché la seconde et pris les commandes, mais Anderlecht reste dangereux en contre : Dreyer manquera à deux reprises un face-à-face avec Nardi, d'abord à bout portant sur une frappe déviée de Verschaeren (63e), puis sur un centre intelligemment mis en retrait par Murillo (67e). Mais la messe sera dite à un quart d'heure de la fin : assez sévèrement, Mr D'Hondt estime qu'un petit taquet d'Amadou Diawara sur Hong Hyun-Seok mérite un second jaune (76e).

Brian Riemer manque d'options sur le banc pour combler à la fois la stérilité offensive de ses attaquants et l'expulsion de son médian défensif. Ni Refaelov, ni Raman n'amèneront la folie nécessaire et côté gantois, pas question de se fouler à l'approche d'échéances européennes. Le top 4 n'est plus qu'à un point des Buffalos, dont la dynamique peut leur permettre d'inquiéter Bruges. Mais pour Anderlecht, le top 8 reste à 4 points. Et force est de le constater : il y a (au moins) 8 équipes supérieures au RSCA en D1A...