L'Union gagne sans se rassurer face à un insipide Eupen

Sans briller, l'Union a fait le boulot ce dimanche soir face à Eupen (2-1).

Après l'élimination en Coupe de Belgique, Karel Geraerts décidait de procéder à plusieurs changments dans son effectif. Lapoussin était aligné à droite, ce qui faisait glisser Nieuwkoop sur le banc. Adingra était titularisé en tant que piston gauche. Sykes prenait place dans la charnière centrale, Kandouss était alors sur le banc, tout comme - à nouveau - Machida. Devant, Boniface était mis au repos, au duo Vertessen - Nilsson de faire la différence.

A Eupen, Nurudeen retrouvait une place de titulaire dans les cages. Lambert était laissé sur le banc, tout comme Prevljak. Diakité était aligné sur le flanc droit.

Après un premier quart d'heure hésitant, l'Union prenait l'avantage sur sa première réelle occasion. Teuma combinait avec Vertessen. Le capitaine de l'Union parvenait à trouver Adingra, qui déséqulibrait toute la défense d'une feinte bien sentie et en enchaînait d'une frappe puissante qui allait tromper Nuruden (1-0, 14e).

Dès ce premier but, les Unionistes étaient comme dans un fauteuil. Vertessen testait Nurudeen sur une frappe à ras de terre (17e), puis le match baissait - déjà, on a envie de dire - en intensité. L'Union tentait de se montrer dangereuse via un Adingra très en jambes, Eupen n'arrivait à pratiquement rien créer devant Moris.

Peu de choses à noter dans cette première mi-temps, que l'on pourrait considérer comme très tranquille pour l'Union, si ce n'est la nouvelle sortie sur blessure de Teuma après avoir adressé une passe (36e).

Les Unionistes terminaient mieux leur mi-temps, avec des actions inidviduelles d'Adingra (41e) puis Lazare (44e). Pas de quoi inquiéter Nurudeen, qui offrait une sortie kamikaze devant Nilsson, dans son style bien reconnaissable.

Vertessen enfonce le clou

Les Bruxellois savaient d'un petit but pouvait les mettre à l'abri. Alors qu'on jouait à peine depuis 10 minutes en seconde période, Lynen jouait vite un coup franc et lançait Vertessen en profondeur. La finition du jeune attaquant était parfaite, pour son 2e but en Pro League depuis son arrivée (2-0, 52e).

Autant dire que face à cet Eupen-là, la victoire était déjà quasiment entérinée. Les joueurs d'Edward Still tentaient bien de revenir dans la rencontre, et Magnée voyait Moris se coucher sur sa frappe après une bonne phase - l'une des rares d'Eupen ce soir (65e). Si on ne peut pas parler d'un manque d'envie, les Pandas voyaient les minutes s'engranger sans parvenir à bousculer les locaux - parfois à la limite de la suffisance ce dimanche.

Nouvelle décision polémique

Alors qu'on se dirigeait vers une fin de match assez tranquille, Prevljak était - très légèrement - accroché par Moris. L'arbitre, Mr Arthur Denil indiquait le point de penalty, après vérification du VAR. Le Bosnien s'élançait mais Moris partait du bon côté (85e). Le même Prevljak tirait à côté alors que l'on jouait les arrêts de jeu, puis marquait dans les arrêts de jeu - de manière totalement anecdotique (2-1, 90e+5). Boniface était sur le point de marquer depuis sa moitié de terrain, mais le lob passait à côté du but.

Malgré ce(s) frisson(s) de fin de rencontre, l'Union reprend quelques couleurs et enraye sa mauvaise série. Les Bruxellois restent deuxièmes, avec deux points d'avance sur l'Antwerp. Eupen n'avait rien à revendiquer ce soir et devra se rassurer en vue du maintien dès la prochaine journée de championnat.