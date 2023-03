Match complètement fou entre Eupen et Ostende dans la lutte pour le maintien

Qui a dit que les matchs de bas de tableau étaient ennuyeux ? Les calculettes n'ont servi qu'à compter les buts entre Eupen et Ostende.

Un maintien se joue parfois à des détails. Surtout lors des matchs couperets, à l'image de cet Eupen - Ostende (au coup d'envoi, les Pandais comptaient trois points d'avance sur les Côtiers). Un détail, c'est ce qui lance une rencontre fermée au quart d'heure : sur une percée de Thierry Ambrose dans le rectangle, Boris Lambert commet l'irréparable en accrochant l'attaquant, synonyme de penalty. Ambrose se faisait justice lui-même pour ouvrir le score, prenant Lennart Moser à contre-pied.

Guillaume Hubert, déjà sollicité par une frappe lourde de Boris Lambert juste avant le but, était à nouveau décisif en sortant une frappe croisée de Yentl Van Genechten, laissé trop seul sur la droite du grand rectangle (20e). Obligé de réagir, Eupen se montrait courageux mais manquait de présence devant pour concrétiser ses offensives, laissant Jocelyn N'dri trop seul dans ses arrabseques.

Pourtant, c'est en intervenant sur le feu-follet offensif d'Eupen que Mateo Barac était contraint de sortir, victime d'une blessure à la cuisse (36e). Embêté par la sortie de son défenseur, Dominik Thalhammer perdait un deuxième maillon de sa ligne arrière quatre minutes plus tard : sur une nouvelle percée d'N'dri, le capitaine Anton Tanghe se faisait prendre de vitesse et se sacrifiait en écopant le carton rouge du dernier homme dépassé. A onze contre dix, Eupen s'enhardissait immédiatement avec le coup franc consécutif à la faute, bien brossé par Stef Peeters mais détourné par Guillaume Hubert.

Les hommes d'Edward Still finissaient fort la première mi-temps et se voyaient récompensés lors de la dernière minute de temps additionnel : trouvé au milieu d'une forêt d'Ostendais, Dejeidi Gassama pivotait avant d'enchaîner avec une frappe imparable en pleine lucarne pour égaliser (1-1).

Le match entrait dans une nouvelle dimension en deuxième mi-temps suite aux montées conjointes de Rune Paeshuyse et Smail Prevljak peu avant l'heure de jeu. A peine rentré, le premier se rendait coupable d'une grosse boulette en laissant Fraser Hornby partir au but, ce dont Ostende profitait grâce à Theo Ndicka qui reprenait victorieusement le ballon repoussé par Moser dans son face à face (58e). Quant à Prevljak, il se montrait précieux pour égaliser dans la foulée en décroisant sa tête sur un bon centre de Gassama (59e).

Sur un rythme étouffant, le match repartait dans l'autre camp avec un slalom de Theo Ndicka, dévié juste à côté de son but par Gary Magnée. Sur le corner qui s'en suivait, Ostende continuait la folle série en inscrivant un troisième but en quatre minutes grâce à Fraser Hornby, qui gagnait son duel pour le 2-3.

De nouveau mené à l'issue de ce rush, Eupen reprenait le chemin du rectangle adverse et n'était pas loin d'égaliser sur une reprise de Stef Peeters passant juste à côté et que Smail Prevljak était proche de dévier du bout de la godasse (73e). Sur le reculoir, Ostende finissait par se faire rejoindre deux minutes plus tard sur un bon débordement de Gary Magnée qui déposait le ballon sur le front de Boris Lambert, faisant chavirer le Kehrweg (3-3).

Mené à trois reprises, Eupen renversait totalement la situation grâce à Regan Charles-Cook, auteur du 4-3 sur un bon débordement de N'dri dévié par Stef Peeters au second poteau avec la complicité de la défense, complètement dépassée (85e). Alors que les Pandas se dirigeaient vers une victoire homérique et précieuse pour le maintien, Ostende égalisait sur le dernier corner de la rencontre grâce à Matej Rodin, au bon endroit suite à un nouveau cafouillage défensif (4-4) pour conclure ce match fou de bout en bout.

Un point qui garde donc la situation inchangée au classement : malgré cette égalisation encaissée en fin de rencontre, Eupen garde trois points d'avance sur Ostende et la zone rouge.