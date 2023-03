"Ce que l'on a fait, aucune autre équipe en Europe ne le fera"

Malgré le partage 4-4 et le but encaissé à la dernière minute contre Ostende, Edward Still est satisfait de la performance des siens. Surtout dans le compartiment offensif.

Si les supporters des Pandas se mordent encore les doigts de l'égalisation sur le fil d'Ostende, le spectateur neutre a passé un bon moment devant cet Eupen - Ostende riche de 8 buts, une exclusion et d'innombrables tournants. Malgré l'opportunité manquée de repousser les Côtiers à six points, Edward Still retient le positif : "La détermination dont nous avons fait preuve pour revenir dans le match à plusieurs reprises est fantastique" a-t-il déclaré au micro d'Eleven. Même si ses joueurs ont évolué une mi-temps à onze contre dix, l'entraîneur est surtout satisfait de la production offensive : "Le nombre d'occasions que nous avons réussi à développer est sans précédent. Nous avons 29 tentatives au but. Il n'y aura aucun match en Europe où une équipe aura 29 tentatives, aucune équipe ne nous imitera". Après le 5-5 d'il y a quelques mois, le Kehrweg est ponctuellement une terre de spectacle. Il reste maintenant aux Pandas d'associer le jeu avec les résultats et de se maintenir en D1A.

Lire aussi… Match complètement fou entre Eupen et Ostende dans la lutte pour le maintien