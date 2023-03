Anderlecht aurait dû bien moins trembler face au Cercle

Supérieur sur tous les plans, Anderlecht a manqué d'efficacité, et s'est donc retrouvé à trembler avec un seul but d'avance. Heureusement pour les Mauves, le break est finalement venu des pieds d'Islam Slimani.

Et une finale, une, pour le Sporting d'Anderlecht. Le glamour des soirées européennes, c'est une chose, et on est bien content de l'avoir retrouvé au Parc Astrid. Mais il n'y aurait rien de glamour à être au repos dès fin avril en regardant le top 8 se disputer les tickets européens, tout ça pour l'honneur d'une élimination en douceur en Conference League. Et avec la réception du Cercle de Bruges, puis le déplacement à OHL, tout va se jouer maintenant.

La confiance, cependant, est bien présente à Anderlecht. Elle transpire de cette équipe dès le coup d'envoi : les Mauves entament le siège des buts de Warleson dès la 4e, et le Brésilien entame lui sa démonstration d'un premier arrêt du pied en duel avec Anders Dreyer. Il ne peut rien, cependant, devant la tête imparable d'Islam Slimani (9e, 1-0) sur un corner un peu plus tard.

© photonews

Entre confiance et arrogance, il n'y a qu'un pas, qu'on franchit parfois sans sourciller à Anderlecht comme à la grande époque. Verbruggen nargue un peu trop les attaquants du Cercle, Killian Sardella tente des choses qu'il ne sait pas faire, comme inquiet après la prestation de N'diaye en Europe.

Il faudrait faire le break, mais Warleson est impassable : devant Verschaeren (22e), puis Dreyer (29e) et une ultime fois devant Slimani (31e), il sort tout. Et quand ce n'est pas le portier brugeois, c'est Yari Verschaeren (45e+2) qui ne met pas au fond un incroyable travail de Slimani. Anderlecht est largement supérieur au Cercle, notamment grâce à un entrejeu qui régale, mais ça ne se traduit pas au score.

Frayeurs inutiles

Le début de seconde période voit Yari Verschaeren servir Anders Dreyer en retrait...mais le Danois frappe sur Warleson, pour l'arrêt le plus simple de sa soirée (47e). Le Brésilien était battu sur un coup-franc brossé de Kristian Arnstad (50e), mais sa latte le sauve.

C'est inévitable après autant d'occasions manquées : le Lotto Park se met à trembler. Les gestes se font approximatifs au moment de lancer les contres, tandis que le Cercle de Bruges se fait entreprenant. Jan Vertonghen, heureusement pour le RSCA, est déjà en mode Diable Rouge.

De loin, Jesper Daland envoie une lourde frappe que Bart Verbruggen ne peut que repousser ; Kevin Denkey surgit, mais touche le poteau (72e). On est passé tout près de la douche froide. Elle sera finalement pour le Cercle : une frappe de seconde ligne de Kristian Arnstad est déviée par un défenseur Groen & Zwart, et Islam Slimani jaillit pour son doublé (84e, 2-0). Il est remplacé dans la minute qui suit, sous une nouvelle standing ovation.

Que ce but aurait très probablement dû être annulé pour hors-jeu n'y change rien : Anderlecht s'impose, et revient donc à un point de son adversaire du soir. Rien n'est fait, mais au moins, le Sporting peut encore y croire.