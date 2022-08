Une Union méconnaissable tombe de son nuage avant d'aller à Glasgow

Un KV Malines retrouvé a giflé une Union Saint-Gilloise qui avait déjà la tête à Glasgow ce samedi.

Comment redescendre de son petit nuage le temps d'un match de Pro League, après un exploit européen ? À moins qu'il faille rester sur son nuage pour enchaîner et se déplacer à Glasgow sur la même lancée. Quelle que soit la formulation, l'Union Saint-Gilloise doit s'habituer à ce nouveau paramètre, l'Europe, afin de mener deux combats de front. Karel Geraerts prend déjà une bonne habitude : il fait tourner, avec les débuts de Viktor Boone et les titularisations de Ziani et Puertas.

Et le pauvre Boone, débarqué de Deinze cet été, va vivre une première période difficile. Très vite, le défenseur central est jauni, après avoir subi les assauts d'un Nikola Storm très en jambes (10e). L'Union est un peu enfoncée, Moris doit s'interposer devant Schoofs ; en contre, Vanzeir est désespérément seul. Lapoussin et Amani combinent par moments côté gauche mais laissent des espaces que Burgess doit combler. Hairemans joue mal le coup sur un deux contre un (30e), puis Storm manque la dernière passe sur une perte de balle très dangereuse de Lazare (40e).

Sans surprise donc, Malines va finir par profiter des erreurs unionistes, notamment d'un milieu de terrain en difficulté. Cameron Puertas, qui amenait par moments sur le plan offensif avec notamment une frappe de seconde ligne dangereuse, perd un ballon fatal dont profite idéalement Rob Schoofs, d'une frappe déviée...par le malheureux Viktor Boone. Un symbole, car si l'ancien de Deinze n'a rien à se reprocher sur ce but malchanceux, il aura pris l'eau toute la mi-temps (45e, 1-0), et ne remontera d'ailleurs pas sur la pelouse après la pause.

Douche pas encore écossaise

On sera vite fixé en seconde période : l'Union n'y arrivera pas ce soir. Une bête faute côté gauche, un coup-franc idéalement donné par Hairemans et une déviation malchanceuse de Lazare Amani portent le score à 2-0 (52e). Nerveux, les Unionistes laissent filer la rencontre quand Julien Ngoy, profitant d'une mauvaise relance, efface Burgess et envoie une demi-volée splendide dans les filets de Moris avant même l'heure de jeu (60e, 3-0).

© photonews

Geraerts envoie alors un message clair et fait sortir Teuma, Vanzeir et Lazare. Coup tactique ? On en doute. Plutôt une volonté de préserver les cadres maintenant que le match est perdu. Les montants font ce qu'ils peuvent, mais c'est un constat de ce début de saison : le banc est loin, très loin du niveau des titulaires. La dernière demi-heure sera anecdotique, avec une Union qui ne parviendra pas à accélérer suffisamment. Elle mériterait cependant un petit but, comme Ilyes Ziani qui trouvera la barre (87e) d'une lourde frappe.

Le score restera cependant très sec, et ironiquement restera celui...qui éliminerait l'Union Saint-Gilloise à Glasgow si elle y prenait le même tarif. La douche est froide ce samedi, elle n'est pas encore écossaise. Il faudra montrer un autre visage mardi...