L'Union va devoir tourner le bouton : "Aujourd'hui, ce n'était pas assez bon"

Qu'arrivera-t-il à l'Union Saint-Gilloise si elle évolue à ce niveau à Glasgow ? Rien de bon, c'est certain.

Christian Burgess ne se cachait pas après un match très difficile pour la défense unioniste. "Nous avons assez mal commencé le match et avons fini par être punis sur une déviation malchanceuse. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas été bons, c'est tout", souffle-t-il. "Je dois encore revoir la rencontre pour comprendre comment ça s'est passé mais au final, c'était juste insuffisant".

Les relances unionistes, habituellement une de leurs forces, étaient très délicates aujourd'hui avec plusieurs pertes de balles fatales. Notamment sur le but de Julien Ngoy, qui vient tuer le match et part d'une perte de balle de Burgess. "Nous manquions de présence", concède l'Anglais. Il faudra désormais avoir cette présence à l'Ibrox Stadium, où un sacré accueil attend l'USG.

Ne plus y penser

Karel Geraerts le disait également : il va falloir tourner le bouton au plus vite. Christian Burgess confirme, et est optimiste. "Nous sommes des professionnels. Dès demain, il va falloir repartir au charbon, ne plus y penser et arriver mardi dans de meilleures dispositions", conclut le défenseur central.