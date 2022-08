Les remplaçants de l'Union Saint-Gilloise ont manqué leur premier test

Karel Geraerts avait fait quelques changements ce samedi, et l'Union n'en est pas sortie gagnante. Certains vont devoir hausser leur niveau de jeu.

On le sait : cette saison, l'Union Saint-Gilloise va devoir gérer un calendrier bien plus chargé que d'habitude. Contrairement à 2021-2022, les vice-champions de Belgique joueront en semaine. En Champions League en cas d'exploit improbable, ou en Ligue Europa dans le pire des cas. La saison passée, l'USG pouvait aligner sa meilleure équipe presque chaque week-end, laissant les remplaçants prendre leurs marques au fil de la saison. Déjà, pourtant, les cadres paraissaient au bout du rouleau en Playoffs.

Rien d'étonnant donc à ce que Karel Geraerts prenne déjà l'habitude nécessaire de faire tourner entre deux rencontres européennes : le banc sera utile cette saison pour éviter une surcharge physique prématurée. Difficile de critiquer le T1 unioniste - d'autant qu'une qualification mardi signifie un premier chèque bienvenu de 5 millions d'euros. Ce ne sont donc pas les choix de Geraerts que nous soulignons ici mais bien la performance de certains de ces remplaçants.

Viktor Boone, une première cauchemardesque

Le passage de la D1B à la D1A n'est pas toujours aussi facile que l'Union l'a fait croire en jouant le titre la saison passée. Viktor Boone disputait ses premières minutes au sein de l'élite, à 24 ans, et a pris l'eau. Cadre à Deinze, il s'est retrouvé propulsé face à un Nikola Storm enfin à niveau. Peu de défenseurs peuvent tenir leur rang dans ce cas, et Boone ne doit pas être jeté avec l'eau du bain pour autant. Mais Geraerts a vu le problème et sorti le défenseur central dès la mi-temps.

Cameron Puertas doit encore passer un palier

On se disait que cette saison pouvait être la sienne. Sans surprise donc, Cameron Puertas était titulaire et devait servir de box-to-box Derrière les Casernes. Ses passes et infiltrations n'ont que trop peu trouvé Ziani et Vanzeir, et le Suisse a également perdu quelques ballons dangereux, notamment celui amenant le 1-0. Il paraît toujours manquer d'un petit quelque chose pour être au niveau de l'équipe A, et aura fort à faire face à la concurrence d'éventuelles futures recrues...

Ilyes Ziani et Mohamed Salah ont des éclairs

Personne ne s'attend à ce que Ilyes Ziani porte l'attaque unioniste à 19 ans. Rare produit du centre de formation de l'USG, le milieu offensif fait cependant partie des espoirs du club pour la saison et il s'agissait d'un beau test pour lui. La première période aura été compliquée, mais en seconde, Ilyes Ziani est monté en puissance. Sa complicité avec Salah, son compère d'U23, sautait aux yeux et Ilyes a montré de la qualité par éclairs. Il semble cependant encore un peu tendre pour faire mieux que monter au jeu et dynamiter les défenses adverses. Même constat pour un Mohamed Salah qui a cependant fait trembler la barre d'une superbe frappe.

Le timing du match face à Malines, cependant, ne permettait pas à Geraets de déjà aligner ses renforts (Boniface et Nilsson devront offrir plus de poids devant). Le mercato unioniste pourrait également encore prendre une autre dimension si le chèque de la Champions League venait à tomber. Ce sera peut-être nécessaire...