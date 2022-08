Julien Ngoy tient son premier but en Sang & Or : "Ca fait du bien !"

Il était l'un des renforts phares du KV Malines cet été, et le voilà buteur : Julien Ngoy a trouvé la faille d'un enchaînement limpide.

Julien Ngoy a dû attendre la troisième journée de championnat avant de débloquer son compteur en Sang & Or. "Nous avons tout donné pour gagner ce match. Le pressing était là, les occasions étaient là. Le but d'ouverture juste avant la pause nous a donné la confinace nécessaire", se réjouit l'attaquant débarqué d'Eupen. Et s'il place l'équipe avant lui, Ngoy est bien sûr heureux de ce premier but.

"C'est bon pour la confiance", concède-t-il. "Contre l'Antwerp, j'ai manqué de chance en touchant le poteau après un beau solo. Contre Ostende, j'étais un peu trop isolé devant. C'était dur pour moi". Désormais, après un match complet, Ngoy semble lancé. Et pour un premier but, il aurait pu faire pire...