Rob Schoofs : "Si nous jouons notre football, nous allons prendre beaucoup de points"

Tout le monde à Malines devrait être un peu rassuré après la victoire contre l'Union. Un homme fort assure que de nombreuses victoires vont suivre.

Qui était le meilleur joueur samedi dernier contre l'Union ? À nos yeux, c'est Rob Schoofs qui a mérité le titre d'homme du match. Le capitaine a montré la voie, a été constamment à l'affût pour gagner le ballon quand la pression était là et ensuite avancer vers le but. Il a également marqué le premier but, avec un peu de chance. Ses paroles parlent d'elles-mêmes autant que ses actions sur le terrain.

"Nous avons fait ce que nous pouvons : jouer un bon football. Nous prendrons beaucoup de points, nous ne devrions pas nous inquiéter de ça. Nous sommes une bonne équipe. Il faut jouer un match à domicile comme ça, avec les supporters derrière nous, c'est génial. Nous pouvons jouer un aussi bon football, sans problème", déclare un Rob Schoofs plein de confiance.

Créer des occasions, marquer et gagner

"Ces dernières semaines, nous nous sommes peut-être un peu trop concentrés sur le fait d'encaisser moins de buts. Mais nous devons d'abord jouer au football et nous assurer de bien défendre ensuite. Si nous nous concentrons sur notre football, nous allons créer des occasions, marquer et gagner souvent."

On a pu constater que Schoofs a pu mettre son empreinte sur le jeu beaucoup plus que le week-end dernier. "Avec Storm et Marian Shved sur les flancs, il y avait peu de mouvement dans les semaines précédentes. Maintenant nous avons des arrières qui peuvent monter : Sandy Walsh par moments, Boli Bolingoli qui a bien travaillé. Alors je peux aussi me libérer entre les lignes et être important à l'avant. Nous devons bouger beaucoup plus, aussi bien en attaque qu'en défense."