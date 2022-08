Mauvaise nouvelle pour l'Union avant le retour contre les Rangers

L'Union fait face à un obstacle avant de disputer le match retour des qualifications pour la Ligue des Champions.

Victorieuse convaincante face aux Glasgow Rangers (2-0) en match aller de tour préliminaire pour la Ligue des Champions, l'Union est attendue de pied ferme pour réaliser l'exploit mardi prochain à l'Ibrox Stadium.

Les hommes de Karel Geraerts devront faire sans leur nouveau buteur Victor Boniface (21 ans). En effet, le réglement de la Ligue des Champions empêche l'ancien joueur de Bodø/Glimt de disputer cette rencontre.

"Aucun joueur n’est autorisé à jouer pour plus d’un club en UEFA Champions League, en UEFA Europa League et/ou en UEFA Europa Conference League au cours de la même saison", dispose ledit réglement. Or, avant de rejoindre l'Union, Boniface avait disputé 4 matchs de qualifications avec le club norvégien - et avait inscrit 5 buts.

Cependant, Boniface pourra être inscrit sur la liste européenne de l'Union pour les poules de la Ligue des Champions ou de l'Europa League.