La réponse de Bruges à La Gantoise

Victoire capitale pour le FC Bruges qui s'est largement imposé à Malines (0-3)! Les Blauw en Zwart répondent aux Buffalos et se replacent dans la course aux playoffs 1. Mais l'avantage est toujours pour La Gantoise qui, à trois journées de la fin de la phase classique, conserve la quatrième place.

Repoussé à cinq points de La Gantoise et de la quatrième place, le Club de Bruges n'avait pas le droit à l'erreur à Malines. Les Blauw en Zwart ont directement montré à leurs adversaires du jour qu'ils étaient venus pour gagner.

Le doublé de Lang pour lancer Bruges

Et ça a rapidement payé, grâce à un penalty accordé par Jasper Vergoote à la 17e minute de jeu pour une faute de main de Dimitri Lavallée dans le rectangle. C'est Noa Lang qui a pris ses responsabilités et, même si Yannick Thoelen est parti du bon côté, le Néerlandais a transformé l'essai.

Un premier but rapidement doublé par le numéro 10 du Club de Bruges. Parfaitement servi par Mats Rits dans le rectangle quatre minutes plus tard, Noa Lang n'a laissé aucune chance à Yannick Thoelen pour permettre aux Blauw en Zwart de faire le break.

Suffisant pour permettre à Bruges rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance: le Kavé n'a pas su inquiéter Simon Mignolet avant la pause, le Club malgré des tentatives à distance de Ferran Jutgla et de Lang, encore, n'a pas su se mettre définitivement à l'abri.

Le coup de tête de Mechele pour plier la rencontre

Après le repos, Malines a tenté, mais n'a pas trouvé les espaces et Bruges a enfoncé le clou à 20 minutes du terme. Idéalement servi par Clinton Mata, Brandon Mechele a placé un coup de tête décisif pour rassurer les Brugeois.

Le match était plié et le suspense reste donc intact à trois journées de la fin de la phase classique: il n'y a que deux petits points d'écart entre La Gantoise, quatrième, et le Club de Bruges, cinquième. Avec un calendrier plus favorable pour le Club? Les Brugeois doivent encore affronter Seraing, Westerlo et Eupen, La Gantoise ponctuera sa phase classique contre l'Union, Malines et Ostende...