Steven Defour fataliste : "Bruges nous a surpassé"

Le coach du KV Malines a assisté à une défaite large et sans contestation des œuvres du Club de Bruges (0-3).

Malines n'a, tout simplement, pas fait le poids face au Club de Bruges. Steven Defour, en interview d'après-match, ne se leurrait pas et reconnaissait que son équipe avait été dominée dans tous les aspects du jeu.

"Nous n'étions pas prêts à commencer le match, nous l'avons perdu dans les 30 premières minutes", a déclaré Defour aux médias du club. "Le Club a gagné tous les duels, a eu tous les deuxièmes ballons et nous avons trop joué vers l'arrière. Quand nous le pouvons, nous devons apprendre à jouer vers l'avant. Nous n'avons pas pu rivaliser avec leur intensité."

Malines, 13e, n'a certes plus rien à jouer cette saison en championnat, mais a encore une finale de Coupe à jouer dans moins d'un mois. Ce n'est pas en jouant comme cela qu'ils pourront inquiéter l'Antwerp, et ça, Steven Defour le sait mieux que quiconque. "Nous ne sommes pas encore prêts pour cela, mais ce n'est pas plus mal que nous devions travailler plus dur. Le rythme est un peu trop lent, cela se voit aussi dans les statistiques. Il va falloir tourner le bouton, car on ne peut pas le faire en une semaine", a ainsi déclaré le coach malinois.