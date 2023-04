Un bijou de Mike Trésor permet à Genk de regoûter à la victoire face à Louvain

Les Limbourgeois avaient besoin de confiance après leurs derniers résultats. Cette victoire 2-1 face à Louvain va faire du bien même si tout n'a pas été parfait.

Comment Genk allait-il profiter de la trêve international pour se remettre la tête à l'endroit après son bilan d'une victoire sur les six derniers matchs ? Ce match face à OHL devait répondre à ces interrogations autour des leaders de la compétition. Les premières minutes allaient dans la bonne direction face à une équipe louvaniste qui enregistrait pourtant le retour de Mathieu Maertens dans l'équipe.

Malgré son apport en transition, OHL n'aura que très peu eu le loisir de ressortir et mettre Genk en danger grâce à ses reconversions traditionnelles. Le mérite en revient aux Limbourgeois, très appliqués pour récupérer le ballon haut et assiéger le rectangle adverse.

C'est dans cette partie du terrain que les progrès restent à réaliser : malgré sa domination sans partage, Genk n'a cadré qu'une seule frappe en prémière période. Il s'agit du seul but des 45 premières minutes : la frappe enroulée de Joseph Painstil s'écrase sur le poteau mais le rebond profite finalement à Bryan Heynen grâce au mauvais dégagement de la défense. Le milieu de terrain, fêté pour ses 250 matchs sous les couleurs du Racing, est d'abord signalé hors-jeu. Mais le VAR indique vite à Jan Boterberg que le ballon vient d'un joueur louvaniste, ce qui rend la position hors-jeu d'Heynen non sanctionnable (24e).

Un but qui n'a pas changé la physionomie de la première période : Genk a continué de prendre son adversaire à la gorge, avec notamment un Mike Trésor très présent mais encore un peu brouillon dans le dernier geste. Même constat pour Joseph Painstil, tout proche de faire 2-0 juste avant la pause mais la frappe croisée du Ghannéen passait de peu à côté du but. Autre ombre au tableau : la sortie de Daniel Munoz au repos : le latéral souffre d'une légère blessure et a été ménagé par Wouter Vrancken.

Le manque de concrétisation se faissait punir dès le retour des vestiaires : à la 52e minute, Casper De Norre trouvait Mario Gonzalez dans le dos de la défense limbourgeoise, son contrôle est mauvais mais Marc McKenzie intervient tout de même dans ses chevilles. Un tacle très limite que l'arbitre Jan Boterberg sanctionne lui-même d'un penalty après avoir revisionné les images. Une occasion concrétisée sans trembler par Thorsteinsson sur un contre-pied parfait (1-1).

L'égalisation remettait Louvain dans le match et débridait totalement la rencontre. En cinq minutes, on passe d'un deux contre un gâché par Louvain à une parade majuscule de Maarten Vandevoordt sur une reprise à bout portant de Mario Gonzalez. Entre les deux phases, c'était Genk qui aurait pu, qui aurait dû, passer devant, mais Joseph Paintsil a sorti le geste video gag pour dévier à même la ligne une reprise parfaite de Mike Trésor.

Encore une nouvelle énome occasion limbourgeoise avec un triple arrêt de Valentin Cojocaru devant Paintsil, lancé en profondeur puis deux fois devant Anouar Ait El Hadj, plus prompt au rebond. Le dernier rempart louvaniste pensait aider les siens à repartir avec un point mais il ne pouvait rien sur ce coup franc plein axe parfaitement enroulé par Mike Trésor au-dessus du mur juste avant la fin du temps règlementaire.

Un but aussi beau qu'important : Genk reprend six points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise avant le match de ces derniers face à Saint-Trond à 19h15. Pour la confiance aussi, ce bijou fera énormément de bien au Racing avant le sprint final.