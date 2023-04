Courtrai et Eupen se quittent dos à dos

Ce samedi après-midi (16h), Eupen se déplaçait au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Au coude à coude au classement à trois journées de la fin du championnat, Courtrai (14ème avec 30 points) et Eupen (15ème avec 27 points) visaient donc la victoire ce samedi pour faire un grand pas vers le maintien.

C'est Eupen qui était l'équipe la plus active et remuante en début de partie. Après des tirs de N'Dri (6e) et de Peeters (10e) qui passaient à côté du cadre, Charles-Cook s'offrait un festival et faisait danser la défense courtraisienne avant d'ajuster Vandenberghe (13e). Mais la joie était de courte durée pour les Pandas puisque le but était annulé après intervention de la VAR pour une faute de N'Dri sur Selemani.

Courtrai avait la possession du ballon durant cette première période, mais il s'agissait plutôt d'une domination stérile puisque les locaux étaient inoffensifs. À la demi-heure de jeu, Peeters lançait Charles-Cook dans la profondeur, mais l'ailier était surpris par la sortie de Vandenberghe (30e). La première opportunité franche courtraisienne venait des pieds de Selemani, mais le Comorien ne parvenait pas à cadrer (33e). L'intensité baissait peu à peu avant la pause où le score restait vierge (0-0).

En seconde période, les Kerels remontaient sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives. Bien servi par Selemani, Henen partait seul face à Moser, mais le portier allemand effectuait une remarquable sortie dans les pieds de l'ailier belge (49e). La première tentative cadrée des troupes de Bernd Storck avait lieu trois minutes plus tard avec un tir de Messaoudi capté par Moser (52e). Vandenberghe se mettait aussi en évidence avec une magnifique parade sur un coup franc direct de Peeters (56e). À vingt minutes du terme, Messaoudi tentait sa chance en voyant Moser un peu trop avancé, mais le ballon heurtait la barre transversale (70e). Il y avait peu à se mettre sous la dent en fin de rencontre. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager ni à marquer (0-0).

Un nul qui ne fait pas les affaires des deux formations qui voulaient creuser l'écart avec les équipes du bas de classement. Courtrai et Eupen prennent respectivement 7 et 4 points d'avances sur la zone de relégation et regarderont avec attention les matchs d'Ostende et de Zulte Waregem.

Courtrai : Vandenberghe, Silva, Watanabe, Wasinski, D'Haene (De Neve 90e), Kadri, Henen (Loncar 72e), Mehssatou, Selemani, Messaoudi (Bruno 72e), Avenatti

Eupen : Moser, Paeshuyse, Filin, Davidson, Baye, Lambert, Charles-Cook, Van Genechten (Diakité 82e), Peeters, N'Dri (Gassama 65e), Prevljak (Davo 82e)

Arbitre : Jonathan Lardot

Avertissement : Mehssatou (45e+2), Watanabe (54e), D'Haene (81e) ; Peeters (71e), Paeshuyse (86e)

But :