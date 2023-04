Une victoire tombée du ciel pour l'Antwerp...mais aussi pour Anderlecht et Charleroi

Trois points miraculeux pour des Anversois en grande difficulté face au Cercle de Bruges. Une victoire avec beaucoup de conséquences pour le top 4 mais aussi pour le top 8.

Un Bosuil baigné de soleil, le retour de Vincent Janssen dans le onze, le partage de l'Union Saint-Gilloise hier soir : tout semblait en place pour une belle après-midi dans les rangs de l'Antwerp. Janssen est d'ailleurs le premier à se mettre en évidence en contournant Radoslaw Majecki sur un long ballon de Jelle Bataille mais le Néerlandais se voyait repris par une belle parade du dernier rempart brugeois dans les pieds alors que le chemin du but était ouvert (10e).

On se dit alors que ce n'est que partie remise : les Anversois prennent le premier quart d'heure à leur compte en attirant le pressing des joueurs du Cercle avant de casser des lignes grâce au jeu long de Toby Alderweireld ou aux relais de Calvin Stengs et Arthur Vermeeren dans l'intervalle.

Pourtant, c'est tout l'inverse qui s'est produit : au lieu de s'enflammer, le Bosuil s'engourdissait devant le manque d'allant offensif de son équipe durant la suite de la mi-temps. Le Cercle ajustait son pressing et se montrait dangereux sur certaines situations.

Si bien que malgré le sursaut anversois marqué par une frappe vicieuse de Stengs (39e) et par un face à face avec Majecki manqué par Vermeeren (41e), ce sont les Brugeois qui ouvrent le score en exploitant un second ballon mal repoussé par la défense et converti par un Dino Hotic très à l'aise pour son retour dans l'équipe, sur une passe tranchante de Yann Gboho (0-1).

Malgré la possible gueulante de Mark van Bommel au repos et la montée de Gyrano Kerk, la réaction n'a pas été celle espérée par le Bosuil. Au contraire : conforté dans son jeu, le Cercle a continué à appuyer son pressing, avec une nouvelle double occasion à la clé au retour des vestiaires grâce à un bon débordement de Siquet suivi d'un centre passant juste devant Ayase Ueda au petit rectangle avant que Thibo Somers ne se précipite et vendange sa reprise au second poteau (50e).

Mais l'Antwerp ne pouvait pas rester sans réaction. Celle-ci se matérialisait par une frappe très dangereuse d'Arthur Vermeeren écartée par la défense puis par un bijou de Gyrano Kerk en pleine lucarne qui sera annulé par l'assistant suite à une position hors-jeu de Ritchie De Laet au départ de la phase.

La délivrance survient finalement du pied de...Boris Popovic qui s'emmêle les pinceaux sur un coup franc vicieux de Calvin Stengs et se dégage dans ses propres filets, de quoi relancer l'Antwerp de manière assez miraculeuse (72e).

Après Popovic, c'est le VAR qui venait au secours des Anversois quelques minutes plus tard en appelant Bram Van Driessche devant l'écran pour un contact du ballon avec la main de Thibo Somers à l'occasion d'une élévation de ce dernier au duel avec Calvin Stengs. Une décision très sévère tout profit pour Toby Alderweireld qui s'érige une nouvelle fois en sauveur de l'Antwerp sur penalty en prenant Majecki à contre-pied (2-1).

Deux coups du sort qui sont loin d'être anodins au classement : l'Antwerp résorbe le retard sur l'Union Saint-Gilloise de six à trois points tandis que le Cercle passe de la huitième à la dixième place, alors que les hommes de Miron Musclic avaient virtuellement dépassé Charleroi et Anderlecht à la mi-temps. De quoi soulager Mauves et Zèbres dans le sprtint final pour les Europe Playoffs.