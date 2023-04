Felice Time... once again ! Damien Marcq libère Charleroi à la toute dernière minute

Une première période à l'actif de Zulte, une deuxième mi-temps folle et un succès capital pour Charleroi.

Rencontre aux multiples enjeux ce samedi au Mambourg. Charleroi peut mettre la pression sur tout le monde dans la course aux Play-Offs 2, Zulte peut s'offrir un baroud d'honneur inattendu dans la lutte pour le maintien après le partage de Courtrai et Eupen.

La première occasion de la partie est à mettre à l'actif des joueurs de Frederik D'Hollander. Andreou n'est pas attentif, Fadera lui subtilise le cuir et tente de servir Gano, mais le ballon arrive dans le dos de l'attaquant (6e). On pense alors que cette frayeur va réveiller un Charleroi amorphe dans les premières minutes... mais tout le contraire se produit.

Ruud Vormer adresse un superbe corner sur la tête de Gano. L'attaquant de 29 ans place et pense tromper Hervé Koffi, qui sauve la mise d'une magnifique claquette sur la ligne. Nathan Verboomen accorde premièrement le but, avant de l'annuler après la consultation du VAR (16e). La minute suivante est folle : en face à face, Gano voit sa tentative déviée, encore, par Koffi. Le cuir ne sort pas, est dégagé vers Bayo qui ouvre pour Badji, dont la frappe file à côté.

Cette occasion ne réveillera pas Charleroi et continue d'encourager Zulte. Sur une reconversion offensive, Ndour prolonge son ballon, se joue complètement de Knezevic et s'en va tromper Koffi (0-1, 28e). Après une demi-heure, l'Essevee revient virtuellement à une longueur d'Eupen... et c'est mérité. D'autant qu'Hervé Koffi accumule les miracles, une nouvelle fois devant Gano (29e). En toute fin de période, Bostyn détourne une tête de Badji : la plus grosse occasion de Charleroi.

Felice Time... once again !

Le début de seconde période démarre sur un rythme très bas. Zulte ne veut déjà plus jouer et gagne déjà du temps, Charleroi n'arrive pas à le faire. Les Zèbres font le siège devant le but de Bostyn, ont quelques légères opportunités, mais ne parviennent que très peu à mettre en danger le gardien de Zulte.

Quelques instants après l'heure de jeu, un corner Carolo amène un cafouillage dans la surface. Vakoun Bayo passe par là et inscrit son 3e but depuis son retour (1-1, 65e). Les joueurs de Felice Mazzu poussent encore et encore, les Flandriens ne proposent plus rien. L'inévitable se produit. Sur un superbe service de Marco Ilaimaharitra, Isaac Mbenza est plus prompt que tout le monde et place les locaux aux commandes (2-1, 73e).

Tout le monde se dit alors que Charleroi est parti chercher les trois points et que rien ne pourra l'en arrêter. Rien, ce n'est pas compter sur Alieu Fadera, qui remet une nouvelle fois les deux équipes à égalité à dix minutes du terme (2-2, 80e). Ce match sera fou jusqu'au bout. Vakoun Bayo tente sa chance depuis l'entrée de la surface alors que l'on vient de lancer le temps additionnel, le ballon atterrit sur la latte ! (90+1e)

Sur l'ultime occasion des Zèbres, l'envoi d'Isaac Mbenza est contré par la défense de Zulte. Le cuir revient dans les pieds du défenseur de 34 ans Damien Marcq qui, depuis l'entrée de la surface, enroule de l'intérieur du pied gauche et crucifie Bostyn ! (3-2, 90+6e). Le Mambourg explose, Charleroi respire

C'est sur cette fin folle que se termine cette rencontre. Charleroi prend donc les trois points dans les ultimes instants et revient dans le top 8... en attendant le résultat de ses concurrents. Le coup est très difficile à encaisser pour Zulte-Waregem, qui perd un point sur Eupen et qui vient probablement de faire ses adieux à la Jupiler Pro League.